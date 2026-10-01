La última década laboral bajo la lupa: cómo impactaron las normas en el empleo, la desocupación y la seguridad social

Apenas cinco de los 14 grandes sectores de la economía argentina terminaron con más asalariados formales que un año antes de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS) en base al SIPA, el sistema en el que los empleadores declaran los aportes jubilatorios de sus trabajadores.

En el segundo trimestre de 2026 hubo 6.534.075 puestos de ese tipo, 135.719 menos que en el mismo período de 2025. La baja fue del 2% interanual, según la actualización incorporada en la serie de empleo.

El dato también mostró una caída respecto del trimestre anterior. En la serie desestacionalizada, el empleo asalariado privado registrado pasó de 6.580.435 puestos en el primer trimestre a 6.553.736 en el segundo, una reducción del 0,4%.

El organismo aclara que el dato del último trimestre suele estar subestimado, porque algunas empresas presentan sus declaraciones fuera de término, por lo que el número real podría ser más alto.

Qué sectores sumaron puestos formales en el último año

El informe actualizado todavía no incorpora el desglose del segundo trimestre de 2026 por los 14 grandes sectores de actividad. Por ese motivo, no es posible determinar a partir de esta base cuáles fueron exactamente los sectores que terminaron el segundo trimestre con saldo positivo ni actualizar las cifras sectoriales del primer trimestre.

En la comparación entre el primer trimestre de 2026, la última disponible, y el mismo período de 2025, estos fueron los únicos sectores con saldo positivo:

Construcción: +2714 puestos (+0,7%), hasta 394.846.

Enseñanza: +2142 (+0,4%), hasta 512.747.

Pesca: +646 (+4,5%), la mayor suba porcentual.

Electricidad, gas y agua: +499 (+0,7%).

Servicios sociales y de salud: +29, prácticamente sin cambios.

Si se compara con el trimestre anterior, la construcción también fue el sector que más creció. Para esa medición se usan datos desestacionalizados, es decir, sin los altibajos habituales de cada época del año. Entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de 2026, sumó 3698 puestos, mientras el empleo privado registrado en total cayó 0,5%.

En el otro extremo, minería y petróleo registró la peor caída relativa entre los grandes sectores: 6,9% menos que un año antes.

En el primer trimestre de 2026 hubo 6.617.693 puestos de ese tipo, 111.654 menos que en el mismo período de 2025. Gemini IA.

Las actividades puntuales que más empleo crearon

Al desagregar por rama de actividad, el mayor aumento aparece dentro del transporte, un sector que en conjunto perdió empleo.

Manipulación de carga, almacenamiento y depósito sumó 4.341 puestos (+3,4%) en un año, la cifra más alta de todo el empleo privado registrado. Otras ramas que crecieron fueron:

Venta y reparación de vehículos y venta minorista de combustibles: +1821 (+0,9%).

Extracción de minerales metalíferos: +892 (+8,4%).

Informática: +615 (+0,4%).

Investigación y desarrollo: +503 (+4,7%).

El contraste más claro está en la minería. Mientras la metalífera crece, la extracción de petróleo crudo y gas natural perdió 7366 puestos (-10,5%). Entre las caídas porcentuales más fuertes figuran cuero y calzado (-17,3%), agencias de empleo eventual (-14,5%) y textiles (-12%).

Los datos surgen de las series que publica la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS) en base al SIPA. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Cuánto pagan los sectores que crecieron

El boletín de remuneraciones de la STEySS usa como referencia la remuneración normal y permanente, es decir, el salario habitual sin aguinaldo ni otros conceptos estacionales. En junio de 2026, el promedio desestacionalizado del sector privado registrado fue de $ 2.184.021.

La mayoría de las actividades con más empleo nuevo paga por debajo de ese nivel: