Una hembra de pulpo incubando huevos detrás de un coral para protegerlos. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

Un grupo de especialistas confirmó que las profundidades del cañón submarino Mar del Plata guardaban mucho más de lo que se creía.

Tras analizar las muestras de la campaña Talud Continental IV, realizada en 2025, un taller internacional de taxónomos y científicos validó el descubrimiento de 57 especies marinas nuevas y cinco géneros inéditos.

Un taller con 20 taxónomos de América Latina y Europa

La validación se hizo en el Species Discovery Workshop, organizado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census junto con el Schmidt Ocean Institute (SOI). La coordinación local estuvo a cargo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Universidad Maimónides.

Loki (Peniagone sp.) es un equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus cuernos similares a los del dios de la leyenda nórdica. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

Durante el encuentro en Buenos Aires, 20 especialistas examinaron las muestras de aguas profundas con técnicas de taxonomía integrativa. El análisis elevó la estimación preliminar, que hablaba de 40 especies, a las 57 confirmadas.

Qué se encontró: copépodos, equinodermos y corales

Los animales descubiertos se reparten en cuatro grandes grupos:

Copépodos: 20 especies de estos diminutos crustáceos, clave para las redes tróficas del fondo marino.

Equinodermos: 22 especies, entre ellas pepinos de mar y crinoideos.

Cnidarios: 14 especies, que incluyen octocorales, plumas de mar y corales pétreos.

Moluscos: una especie de escafópodo.

La estrella del hallazgo es “Loki” (Peniagone sp.), un pepino de mar de profundidad que recibió ese apodo por unos apéndices en forma de cuernos, parecidos a los del dios de la mitología nórdica. También aparecen la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., especies importantes para la formación de hábitats en el fondo oceánico. Los cinco géneros nuevos abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Todos los registros ya están cargados en Ocean Census NOVA, una plataforma de acceso abierto. Los ejemplares físicos, en tanto, quedarán de manera permanente en colecciones argentinas, como la del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN-Conicet).

El buque de investigación R/V Falkor (too) que alojó a los científicos del CONICET durante la expedición argentina en el cañón de Mar del Plata. Créditos: Schmidt Ocean Institute.

El material analizado proviene de Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata, que se desarrolló en agosto de 2025. La misión estuvo liderada por el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) del Conicet, con Daniel Lauretta como jefe científico. Durante 21 días, el buque de investigación R/V Falkor exploró el talud continental.

Copepod (Pseudotachidius sp.) forma parte de un grupo de crustáceos fundamentales en los ecosistemas de las profundidades marinas. Créditos: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute.

Para la región fue un salto tecnológico: se usó el vehículo de operación remota ROV SuBastian, que llegó hasta los 3900 metros de profundidad. Además, las inmersiones se transmitieron en vivo y el impacto fue masivo: según se informó, llegaron a cuatro millones de personas por streaming y acumularon cerca de 22 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Un asombroso pulpo telescopio (Amphitretus sp.) documentado a 888 metros de profundidad en el cañón de Mar del Plata. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

“Una rapidez que demuestra la potencia de la taxonomía colaborativa”

Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census , destacó el ritmo del trabajo. “El descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa”, afirmó. Y agregó que las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos del planeta, por lo que unir la experiencia de América Latina con la de expertos internacionales y conectarla con Ocean Census NOVA acelera de forma drástica el conocimiento de la biodiversidad marina.

La pluma de mar Pseudumbellula sp. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

Con lo aprendido en 2025, el Conicet y el Schmidt Ocean Institute ya planifican la expedición Talud Continental V, prevista para febrero y marzo de 2027. Serán 23 días de trabajo en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, a unos 600 kilómetros de la costa de Chubut.

El taller realizado en julio de 2026 en Buenos Aires reunió a 20 taxonomistas e investigadores de toda América Latina y Europa. Créditos: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute.

Los científicos buscan superar los 4000 metros de profundidad para estudiar la biodiversidad y los ecosistemas marinos vulnerables de una zona que nunca fue explorada desde lo biológico. Participarán 19 investigadores argentinos y se mantendrá el formato de ciencia abierta, con el ROV SuBastian y transmisiones educativas en tiempo real.