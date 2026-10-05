“No ahogarse en el río”, el desafío de Argentina según un ex Goldman Sachs y qué falta para salir del cepo

En esta noticia Impacto en industria

La industria argentina registró el cuarto peor desempeño del mundo entre 84 países desde 2023, según una comparación elaborada con datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y difundida por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La comparación toma como base la producción manufacturera desestacionalizada, con 2023 como año base. Según esos datos, Argentina se ubicó en julio de 2026 un 11,2% por debajo del nivel de ese año, mientras que la mediana de los países analizados por la ONUDI avanzó un 5,9% en el mismo período.

Por caso, Brasil mostró una mejora del 2,7%, Estados Unidos del 2,1% y China del 19,7%. “Argentina no atravesó guerras, bloqueos ni sanciones”, escribió Kulfas al difundir el relevamiento en su cuenta de X.

En el ranking elaborado con estadísticas de la ONUDI, Argentina alcanzó un índice de 88,8 puntos y solo fue superada por Palestina, Qatar y Bulgaria entre los países con peor evolución industrial. En ese sentido, el exfuncionario remarcó que esos tres casos estuvieron atravesados por circunstancias excepcionales, como conflictos bélicos, ataques a instalaciones industriales o crisis sectoriales .

Kulfas también destacó que, si la comparación se realiza desde noviembre de 2023, la producción industrial argentina acumula una caída del 8,7%, lo que ubica al país como el tercer país con peor desempeño del mundo, solo por detrás de Qatar y Bulgaria.

El exministro sostuvo que, “cuando una economía sin shocks bélicos pierde más industria que casi todo el mundo, la explicación hay que buscarla en la política económica”, en referencia al desempeño del sector durante la gestión de Javier Milei.

La industria argentina, en el podio mundial de la caída 📉



Los datos de ONUDI (agencia de Naciones Unidas para el desarrollo industrial) permiten comparar los datos de producción manufacturera desestacionalizada de 84 países (base 2023 = 100).



A julio de 2026, Argentina está… pic.twitter.com/Pmi88Zgg3E — Matías Kulfas (@KulfasM) October 3, 2026

Impacto en industria

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado por el INDEC, la actividad manufacturera cayó 5% mensual desestacionalizado en julio, luego de dos meses consecutivos de recuperación. En la comparación interanual también registró una baja del 5%, mientras que frente a noviembre de 2023 acumula una contracción del 9%.

Con el retroceso de julio, la industria acumula una caída del 3% respecto de diciembre y el arrastre estadístico para el resto del año quedó en -3,2%.

El desempeño sectorial también evidenció un deterioro generalizado. De los 16 sectores industriales relevados, únicamente la refinación de petróleo registró un crecimiento mensual (+1,7%). El resto mostró bajas, entre las que sobresalieron muebles (-13,9%), maquinaria (-9,2%), industria química (-8,3%), industrias metálicas básicas —incluida la siderurgia— (-5,6%) y alimentos (-3,2%).

La comparación con noviembre de 2023 refleja un panorama similar. Solo la industria alimenticia (+3,3%), la refinación de petróleo (+12,6%) y el rubro “otro equipo de transporte” (+2,9%) lograron ubicarse por encima de aquel nivel.

En contraste, continúan registrándose fuertes caídas en textiles (-41%), maquinaria (-29%), minerales no metálicos (-28%), otros equipos (-27%), productos de metal (-25%), prendas de vestir (-22%), automotriz (-21%) y tabaco (-11%).

Para la consultora LCG, los últimos datos del IPI no anticipan una recuperación en el corto plazo: “Los crecientes ratios de mora del sector, la demanda interna deprimida, la competencia de las importaciones y la inflación en dólares son todas cuestiones que actúan como lastres”.

Capacidad instalada

Otro indicador que preocupa es la evolución de la capacidad productiva industrial.

“En lo que va de 2026 se observa una caída abrupta de la capacidad productiva industrial de 5% (como reflejo de la amortización del capital existente y la falta de inversiones), cuando la media geométrica entre 2015 y 2025 había sido de apenas -0,3%. Esto ocurrió luego de tres años con una utilización de la capacidad instalada en mínimos históricos. Las principales bajas las vemos en la industria textil y en los metales básicos, que incluyen la siderurgia”, indicó LCG.

La industria manufacturera acumula una caída del 9% desde noviembre de 2023

La consultora agregó que ese deterioro podría explicar parte de la caída de la inversión durante este año, que ya acumula cinco trimestres consecutivos de retroceso.