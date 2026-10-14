La inflación de septiembre será el dato de referencia para calcular el aumento que recibirán las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en noviembre.
En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 1,9%. Este porcentaje será fundamental para calcular a cuánto ascenderán los haberes el mes próximo.
Cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre
De acuerdo con el Decreto 274/2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, publicado por el INDEC, con un rezago de dos meses respecto del período de referencia.
En este marco, de aplicarse el aumento del 1,9%, la escala de haberes previsionales quedará de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 444.084
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.367
- Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.860
- Pensión Madre de 7 Hijos: $ 444.084,22
Qué pasará con el bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados
Al momento, el Gobierno no confirmó la continuidad del bono de $ 70.000 que se les entrega a los jubilados que perciben la mínima.
No obstante, se estima que continúe acreditándose de la misma manera que en los últimos meses hasta que los haberes alcancen el piso de $ 515.437,32 (el valor de la jubilación + el bono).
Jubilaciones ANSES: calendario completo de cobro en octubre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 17 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre