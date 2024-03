Juan Grabois chicaneó a un dirigente peronista: "Sos el García Moritán de la izquierda"

Luego de responder las críticas de Javier Milei en Twitter, el dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, tuvo un divertido cruce con otro referente peronista sobre su relación: "Sos el García Moritán de la izquierda".

"Acabo de terminar un empalagoso alfajor con tu rostro y el de Lali", aseguró en modo de broma Grabois al ser presentado en el programa de Pedro Rosemblat, quien intentó participar dentro del frente peronista como candidato en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos comicios.

Grabois y Rosemblat mantienen una buena relación, lo que llevó a que el dirigente social le realizara varios chistes en referencia al noviazgo con Lali Espósito que se conoció en las últimas semanas y lo relacionara con otro dirigente porteño.

Pedro Rosemblat y su divertido cruce con Grabois

"Es como... ¿Cómo se llamaba el novio de Pampita que nadie sabe el nombre?... Es como el García Moritán de la izquierda nacional", lanzó Grabois para luego hacer la una ácida salvedad: "Todo esto salvo que con sus nuevos amigos se haya vuelto de derecha nacional".



El divertido cruce de Grabois y Rosemblat

El dirigente social se encuentra en una campaña para volverse líder dentro del peronismo y kirchnerismo luego de la derrota en los comicios del 2023 según expresó él en sus redes sociales, pero vivió este distendido momento con su amigo durante una transmisión de Gelatina.

En medio de las risas, Rosemblat le lanzó: "Pero a ver, escuchame. Yo no digo ‘el amigo del Papa'". "A mí no me avergonzaría en lo más mínimo", reconoció el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). "A mí tampoco", reconoció el streamer, que volvió a ser "tomado de punto" por Grabois: "¿Qué cosa no te avergonzaría? ¿Ser de derecha?".

"Es obvio que no te vas a avergonzar de tu noviazgo. Fuiste el cadete de Roberto Navarro, el candidato de Juan Grabois y el novio de Lali. Es el mejor título que tuviste en tu vida. No sé cómo vas a superar eso", opinó Grabois en un tono amigable.



Rosemblat cobró relevancia por su noviazgo con Lali en medio de las críticas que le propinó Milei a la cantante por los shows que realizó en distintos festivales que se financiaron con dinero estatal.