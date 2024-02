Otro picante cruce entre Galperín y Grabois: qué se dijeron

Luego de que Galperín acusara a Grabois de beneficiarse con el cobro del Fondo para la Integración Sociourbana (FISU), el dirigente social le lanzó una andanada de respuestas.

El enfrentamiento verbal entre el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, y el CEO de Mercado Pago, Marcos Galperín, escaló a nuevas alturas luego de que Galperín acusara a Grabois de beneficiarse con el cobro del Fondo para la Integración Sociourbana (FISU).

Mirá vos a Grabuá...Se podrá confesar facilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis... https://t.co/9a9aoqFLrZ — Marcos Galperin (@marcos_galperin) February 17, 2024

En un intercambio ácido a través de las redes sociales, Grabois respondió a las acusaciones de Galperín calificándolo de "triste idiota egoísta" y refutando sus afirmaciones. "Marcos, todo esto es mentira", expresó Grabois, agregando que existen muchas personas en el mundo que actúan desinteresadamente por convicción y que tienen aspiraciones más elevadas que el mero enriquecimiento personal.

Las palabras de Grabois fueron desencadenadas por el señalamiento de Galperín, quien compartió un informe periodístico que sugería la malversación de fondos por parte de 700 militantes vinculados a Grabois en relación con el FISU, un fondo de $105 mil millones que tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la creación de lotes con servicios.

Galperín, conocido por su afinidad con el gobierno de Javier Milei, arremetió contra Grabois insinuando su supuesta afiliación política: "Se podrá confesar fácilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis".

En respuesta, Grabois acusó a Galperín de consumir "fake news" para reforzar sus prejuicios y autoengañarse. "A mi no me importa la plata, me importa la felicidad de mi pueblo", afirmó Grabois, desestimando el valor de la riqueza material frente a la tarea colectiva que, según él, trasciende la acumulación de dinero.

Marcos, todo esto es mentira. No tengo mucho más que decir al respecto. Sobre la gratuidad del pensamiento y las acciones, sí quisiera compartir algo con vos: hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea... pic.twitter.com/GQ1DcuQYgE February 17, 2024

El intercambio culminó con una reflexión de Grabois hacia Galperín: "Que la brisa marina te alivie. No te puedo explicar, porque no vas a entender, que nuestra obra colectiva trasciende la forma de ver el mundo como un fajo de gruesos billetes".