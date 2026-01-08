Un nuevo operativo de desalojo ejecutado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desató una fuerte disputa política entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el diputado nacional Juan Grabois.

En el centro de la controversia se encuentra un predio ubicado en Parque Avellaneda, bajo la autopista Perito Moreno (Ameghino 1035), que era utilizado como centro de acopio por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, organización ligada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Cómo fue el operativo que desencadenó el cruce entre Grabois y Macri

El desalojo se concretó durante la madrugada del miércoles mediante un dispositivo coordinado que involucró a unos 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, maquinaria pesada, camiones de carga, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención Social. Según informaron fuentes oficiales, el predio estaba siendo ocupado sin la correspondiente autorización legal .

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, justificó la medida al sostener que “la convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse”. El funcionario agregó que “ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal”, y advirtió que la administración porteña continuará actuando “cada vez que eso ocurra para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos”.

Con esta intervención, la gestión Macri alcanzó más de 550 inmuebles recuperados en los últimos dos años, según datos oficiales. El predio desalojado quedará bajo la órbita de la Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que determinará su destino definitivo.

La respuesta de Grabois y el cruce en redes sociales

La reacción de Juan Grabois no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el dirigente social arremetió duramente contra el alcalde porteño: “Si la rata del Macri de segunda marca se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo. Se mete con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad”.

El diputado nacional intensificó sus críticas al calificar a los responsables del desalojo como “perversos cobardes de manual” y advirtió: “En esta vida o en la otra van a pagar”.

Dos horas más tarde, el jefe de Gobierno respondió directamente al legislador: “Grabois, ya sabemos que nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada. Pero acá las cosas cambiaron. En la Ciudad la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar. Propiedad recuperada número 553. Y seguimos”.

Previamente, había anticipado su postura inflexible respecto a las ocupaciones irregulares: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”.

La versión de la cooperativa: 200 trabajadores afectados

Desde “El Amanecer de los Cartoneros” rechazaron enfáticamente las acusaciones oficiales y afirmaron que el espacio cumplía funciones esenciales dentro del sistema formal de reciclado de la Ciudad. Según información difundida por la organización, el predio permitía la recuperación mensual de más de 100 toneladas de materiales diversos, incluyendo aproximadamente 25 toneladas de retazos textiles.

La cooperativa convocó el pasado miércoles a una protesta frente al Ministerio de Espacio Público de CABA para exigir respuestas concretas. En un comunicado, denunciaron que “no existe ninguna alternativa para la continuidad de las tareas ni para la reubicación de los 200 trabajadores afectados”, situación que pondría en riesgo la recuperación de cientos de toneladas de residuos reciclables.

El gobierno porteño recuperó un predio utilizado por "El Amanecer de los Cartoneros", vinculada al MTE.

Además, la organización advirtió que el cierre del predio profundiza la crisis del sector del reciclado, que ya venía enfrentando serias dificultades desde el incendio ocurrido en el Centro Verde Barracas en febrero de 2024. “Gran parte del material procesado en Parque Avellaneda tenía como destino ese establecimiento, que permanece inutilizado” , señalaron.

La cooperativa destacó que su planta constituía el único circuito de recuperación y reciclado de descartes textiles en la Ciudad de Buenos Aires, actividad incluida en el plan oficial de economía circular del distrito para el período 2024-2028. “Están destruyendo su única política pública activa en la recuperación de este desecho”, denunciaron, al tiempo que criticaron la falta de diálogo con las autoridades y la ausencia de propuestas por parte de la Dirección de Reciclado porteña.