Los incidentes registrados este lunes en las inmediaciones del Concejo Deliberante de Quilmes durante una protesta contra la privatización del estacionamiento medido derivaron en un cruce público entre Juan Grabois y la intendenta en uso de licencia y diputada bonaerense Mayra Mendoza.

La confrontación incluyó cuestionamientos cruzados, acusaciones por la represión policial y fuertes declaraciones públicas de ambas partes. Mientras dentro del recinto legislativo, el proyecto de ordenanza que desató la polémica fue aprobado con el respaldo de la mayoría de los bloques.

En el exterior del órgano legislativo se produjeron enfrentamientos entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y manifestantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que marchaban contra la iniciativa. Según denunció la organización, hubo “heridos con balas de goma, hospitalizados y detenidos”.

En ese contexto, Grabois cuestionó a la intendencia y sostuvo que “pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca, lo haga quien lo haga ”. Además, a través de una publicación en la red social X, calificó como “lamentable” el rol del municipio al habilitar junto a los efectivos policiales “la represión de militantes y trabajadores” que protestaban por una iniciativa que consideró “amañada”.

El dirigente social también afirmó que “detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa” y reclamó su liberación. En el mismo mensaje, expresó: “ Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF (Movimiento Derecho al Futuro) me la paso por las bolas ”.

Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 22, 2025

El dirigente social y diputado de Fuerza Patria advirtió que “cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja”. “ La posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del pode r”, agregó.

Horas después de los hechos, Mayra Mendoza respondió a las críticas de Grabois a través de un audio . “A veces dudo de cuál es tu conducción y qué es lo que verdaderamente representás”, afirmó la jefa comunal en uso de licencia. Y agregó: “No voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”.

En su respuesta, Mendoza cuestionó las formas del dirigente social y señaló: “ No sé quién te creés que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo forma l”. También sostuvo: “Yo no sé Juan desde qué lugar y en qué posición te creés que estás vos sobre el resto para tratarnos así”.

La diputada bonaerense afirmó además que durante la protesta “lastimaron a una vecina que fue a hacer un trámite” y advirtió: “ Lo que ustedes están haciendo, hasta lastimando a una vecina que fue a hacer un trámite, no lo voy a permitir ”.

En ese sentido, criticó sus “formas” y su “estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente”, y remarcó: “Conmigo no va. Porque tengo bien en claro qué es lo que hago todos los días, por qué lo hago y duermo tranquila, ¿sabés? Duermo tranquila”.

“Yo no quiero romper nada. El que quiere romper todo, y lo hicieron, sos vos”, sostuvo Mendoza en referencia a Grabois y a los militantes de la UTEP, que durante la protesta realizaron pintadas en la Municipalidad. Finalmente, volvió a poner en duda la alineación política del dirigente social y señaló: “ Realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción ”.

Por su parte, desde el Gobierno local indicaron en un comunicado que, “ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se decidió trabajar ”para ordenar el estacionamiento". Y aseguraron que “se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes”.

Desde la UTEP, en cambio, señalaron que se trata de “despidos encubiertos”.