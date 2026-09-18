El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con el respaldo de 44 legisladores, en una sesión en la que el oficialismo también consiguió media sanción para la reforma de biocombustibles a cambio de introducir cambios reclamados por los gobernadores del Norte.

Las modificaciones a la primera versión de la norma entrarán en vigencia una vez que el Poder Ejecutivo las promulgue y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualice el aplicativo de su sitio para que los contadores puedan presentar la declaración jurada de 2025. A continuación, los puntos principales del régimen con el que el Gobierno apunta a que ingresen u$s 170.000 millones.

Un cambio de lógica: se presume que el contribuyente no evade

Inocencia Fiscal es una modalidad de liquidación del Impuesto a las Ganancias que exime al contribuyente de presentar una declaración de bienes al inicio y al final de cada ejercicio.

El fisco presumirá que los bienes declarados en 2025 están en regla , y dará por buenos también los ejercicios 2024 y 2023. Si ARCA sospecha que hubo evasión, deberá demostrarlo con la información que ya tiene en su poder, en lugar de exigirle al contribuyente que pruebe su inocencia, como ocurría hasta ahora.

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Los puntos centrales de este mecanismo de control son:

ARCA solo va a controlar la facturación y la declaración de gastos .

Hará observaciones únicamente cuando exista una diferencia del 15% o más entre lo declarado y la información en su poder, con un piso adicional de $ 5 millones para que esa discrepancia se considere significativa (antes, el umbral se definía solo por el porcentaje, lo que exponía a controles a contribuyentes con diferencias de montos bajos).

Cuando se detecte una diferencia superior a ese piso, el contribuyente tendrá 15 días desde la notificación para aceptar la liquidación y pagar el impuesto con sus accesorios, sin perder los beneficios del régimen.

Se amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias

Uno de los cambios centrales de la nueva ley se concentra en quiénes pueden sumarse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación anterior quedaban afuera los contribuyentes con ingresos superiores a $ 1000 millones o un patrimonio mayor a $ 10.000 millones en alguno de los últimos tres años. La ley aprobada modifica esos parámetros y habilita el ingreso de quienes antes quedaban excluidos por esos montos.

También incorpora una vía para regularizar determinadas situaciones sin perder los beneficios del esquema , un punto que los especialistas tributarios destacan como una mejora de seguridad jurídica respecto de la primera versión de Inocencia Fiscal.

Hasta cuándo se pueden sacar los dólares del colchón sin riesgo

La ley fija un límite temporal claro:

Fecha límite: 31 de diciembre de 2027

Qué protege ese plazo: hasta esa fecha, ARCA no podrá presumir un hasta esa fecha, ARCA no podrá presumir un enriquecimiento no declarado a partir de dos causales de la Ley de Procedimiento Tributario: las diferencias no justificadas en las declaraciones impositivas (inciso f) y los movimientos en cuentas bancarias (inciso g).

Por qué importa el inciso g: es la vía que usa quien quiere reingresar dólares al sistema a través de los bancos, así que mientras dure el plazo, esos movimientos no podrán usarse como base para una presunción de enriquecimiento.

Después del 31/12/2027: los contribuyentes podrán seguir usando los dólares que tienen fuera del sistema, pero el riesgo de una inspección volverá a ser mayor.

El Gobierno apuesta a que la norma contribuya a que una porción de los cerca de u$s 170.000 millones que, según estimaciones del Banco Central, los argentinos mantienen fuera del sistema, se incorpore a la economía formal, con efectos esperados sobre el consumo, el mercado inmobiliario, la bancarización y el acceso al financiamiento.

Cómo ingresar los dólares al sistema

Cabe remarcar que la nueva ley no crea un blanqueo tradicional, sino que modifica las reglas de fiscalización, amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder al RSG y establece mayores niveles de protección frente a determinados cuestionamientos de ARCA.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

El mecanismo comienza con la adhesión al régimen y termina con la utilización formal de los dólares: