El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este viernes, 18 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las tipos de cambio de los principales criptoactivos:

Monedas digitales.

La cotización del Bitcoin ha mostrado una evolución positiva en las últimas 24 horas, con un incremento del 2.11%. Actualmente, su precio se sitúa en 78,072.75 dólares, lo que se traduce en 124,502,614.43 pesos argentinos. Este aumento refleja la creciente confianza del mercado en la criptomoneda, a medida que se consolidan su uso y aceptación a nivel global.

Por otro lado, Ethereum ha tenido un desempeño aún más destacado, con una variación de 2.72% en el mismo período. Su precio actual es de 2,508.24 dólares, equivalente a 3,999,890.33 pesos argentinos. Este crecimiento resalta el interés en los contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que ofrece Ethereum, lo que podría impulsar su rentabilidad en el futuro cercano.