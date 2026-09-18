Muchas personas evitan hablar de lo que les molesta, les duele o les incomoda por miedo a la reacción del otro o simplemente porque no saben cómo hacerlo. Pero callar puede evitar una discusión en el momento. Lo que no hace es resolver el problema de raíz.
Pero hay algo que no están viendo.
Quieren evitar un conflicto, cuando en realidad el conflicto ya existe. Hablar no lo crea. Al contrario, puede ser la única posibilidad de resolverlo.
Hay gente que cree que, si no habla de un tema, ese tema deja de existir.
No dice que algo le dolió. No pregunta. No reclama. No cuenta lo que siente. Prefiere dejar pasar, cambiar de tema o tomar distancia.
Y por un rato funciona.
No tuvimos que explicar lo que nos pasa, ni escuchar algo que quizás no queríamos escuchar y nadie levantó la voz.
Creemos que evitamos el desacuerdo, cuando en realidad solo lo estamos postergando.
Lo único que hicimos fue dejar de hablar de él.
Y ahí empieza algo que termina siendo bastante peor.
Empezamos a interpretar. A sacar conclusiones. A imaginar las intenciones del otro. A recordar otras situaciones parecidas. Cambiamos nuestra forma de contestar. Nos alejamos. Estamos más sensibles frente a determinadas actitudes.
Mientras tanto, la otra persona quizás no tiene la menor idea de lo que está pasando. Y esperamos que se dé cuenta. Que entienda nuestra cara. Nuestro silencio. Nuestro cambio de actitud. Pero la verdad es que nadie puede resolver un problema que no sabe que existe.
Lo que no hablamos se acumula
Una cosa es decidir que algo no vale la pena y dejarlo realmente atrás. Otra muy distinta es no decir nada y seguir pensando en eso durante semanas, meses e incluso, años.
Y ahí hacemos una especie de plazo fijo emocional: todo empieza a acumular intereses.
Una molestia se suma a otra. Después pasa algo parecido y lo relacionamos con lo anterior. Hasta que un día explotamos por una pavada.
Del otro lado, la reacción parece completamente desproporcionada. Y probablemente lo sea si miramos solamente lo que acaba de pasar.
El tema es que nosotros no estamos reaccionando solamente a eso. Estamos reaccionando a eso, a lo de hace dos meses, a lo que tampoco dijimos la otra vez y a todo lo que fuimos guardando en el medio.
O ni siquiera explotamos. Simplemente nos alejamos.
Y vínculos que podrían haberse acomodado con una conversación empiezan a deteriorarse lentamente.
Pasa en una pareja, en una familia, entre amigos y, por supuesto, también en los negocios.
Para emprender hay que tener conversaciones incómodas
Hay una parte de emprender de la que se habla bastante poco: las conversaciones incómodas.
Decirle a un cliente que no podemos aceptar determinadas condiciones. Reclamar una factura que no pagaron. Marcarle a un empleado que algo no está funcionando. Sentarnos con un socio cuando empezamos a querer cosas diferentes.
También reconocer que nos equivocamos.
Negociar. Poner límites. Decir que no.
Y quizás lo más difícil: aprender a escuchar respuestas que no nos gustan.
Justamente por eso evitamos esas conversaciones. Postergamos, dejamos pasar o “clavamos el visto”, sin entender que en los negocios lo que no se habla también tiene un costo.
Hablar no significa pelear
A veces confundimos discusión con pelea. Decir que algo que queremos decir, preguntar antes de asumir o poner un límite no significa atacar al otro.
Muchas veces el inconveniente no nace de lo que pasó, sino de la historia que construimos alrededor de eso sin haber preguntado.
Hablar también sirve para chequear si lo que imaginamos realmente es verdad.
Claro que tampoco se trata de decir todo lo que pensamos todo el tiempo.
Hay cosas que realmente podemos dejar pasar.
También hay conversaciones que conviene tener cuando estamos más tranquilos.
Elegir el momento para hablar es inteligencia. Evitar para siempre puede ser perjudicial.
Antes de postergar una conversación difícil, quizás convenga preguntarnos no solo qué puede pasar si hablamos, sino también qué puede pasar si callamos.
Porque lo que hoy incomoda mañana puede convertirse en distancia, resentimiento, una relación rota, un cliente perdido e incluso impactar en nuestra salud.
Hablar puede generar un momento tenso. Pero la conversación que más evitamos es justamente la que necesitamos tener.