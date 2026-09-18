Cuatro propiedades saldrán a subasta con precios base que parten de u$s 224.000. Entre ellas hay un chalet con pileta, una ex sucursal bancaria, un local con vivienda y un predio de más de 13.000 metros cuadrados con galpones.

Los inmuebles están ubicados en Mar del Plata, Miramar, Rosario y Machagai, Chaco.

La subasta se realizará de manera online el próximo 30 de septiembre a través de Narvaezbid. Para participar será necesario registrarse en la plataforma, validar el usuario y realizar un depósito en garantía.

En paralelo, durante septiembre también salen a la venta distintas propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, entre departamentos, casas, locales y terrenos. Además, la AABE prepara nuevas subastas de activos del Estado, algunos de ellos de gran escala.

Cuáles son los inmuebles que salen a subasta

Una de las propiedades está en Mar del Plata, sobre la avenida Juan José Paso, esquina San Juan. Es un chalet de dos plantas, con 580 m2 cubiertos sobre un terreno de 1652 metros cuadrados.

La casa tiene dormitorios, espacios de estar, quincho, jardín, pileta y cocheras. La base es de u$s 270.000 y para ofertar se deberá realizar un depósito en garantía de $500.000.

En Miramar, sobre avenida Mitre, esquina calle 30, se encuentra el inmueble con el menor precio. Tiene 639 m2 cubiertos y 151 m2 de terreno, distribuidos en distintos niveles.

Cuenta con un local comercial y una vivienda y saldrá desde u$s 224.000.

En Rosario se ofrecerá un edificio que funcionó como sucursal bancaria, ubicado sobre Santa Fe 1274, entre Mitre y Entre Ríos. Tiene 797 m2 cubiertos, distribuidos en cuatro niveles, y un terreno de 318 metros cuadrados.

Todavía conserva las áreas de atención al público, oficinas, salas de reuniones, depósitos, cocina y baños. En este caso, el precio base es de u$s 513.000, el más alto de los cuatro.

La última propiedad está en Machagai, Chaco, sobre la avenida Sarmiento 45, entre Remedios de Escalada y Reconquista. Son tres parcelas linderas que suman 13.376 metros cuadrados de terreno y alrededor de 5000 metros cuadrados cubiertos.

El predio tiene galpones y espacios de uso industrial y comercial y se ofrecerá desde u$s 478.000.

Otras propiedades que salen a subasta

En la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de septiembre salen a la venta 6 propiedades con precios base que parten de poco más de u$s 32.000 y llegan hasta los u$s 383.258.

El inmueble de mayor valor se encuentra en Jerónimo Salguero 1709, en Palermo. Se trata de un terreno de 115,60 m2 con una construcción desarrollada en planta baja y primer piso. La base será de u$s 383.258.

En Retiro se ofrecerá un monoambiente ubicado en Esmeralda 853. Su precio base será de u$s 32.283.

En Monte Castro se ofrecerá una vivienda con local comercial sobre Santo Tomé 5102. Está construida sobre un terreno de 136 m2 y cuenta con 149 m2 cubiertos. En este caso, las ofertas comenzarán en u$s 83.750.

También habrá cuatro departamentos. En avenida Almirante Brown 235, en La Boca, saldrá a subasta un dos ambientes de 41,08 m2 desde u$s 32.160.

La propiedad de Recoleta está en Eduardo Schiaffino 2179. Es un departamento de tres ambientes que partirá de u$s 117.000.

El último departamento se encuentra en Ecuador 646, en Balvanera. Cuenta con tres ambientes, una superficie total de 72,73 m2 y una base de u$s 63.650.

Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también tiene distintos inmuebles en proceso de venta o previstos para los próximos meses.

Uno de los terrenos que volvió a ofrecer está sobre Francisco Acuña de Figueroa 981, en Almagro. El organismo realizó un cuarto llamado con una base de u$s 381.690, casi un 20% por debajo del precio fijado en la primera convocatoria . El lote tiene 230,31 m2.

Entre los activos de mayor tamaño que tiene previstos para 2026 aparece parte del terreno donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Son más de 50.000 m2 con salida directa al río y representan aproximadamente la mitad de la superficie donde actualmente opera el parque de diversiones. Todavía no se definieron la fecha ni el precio base.

En la Ciudad, la AABE también tiene previsto subastar el terreno donde funciona la cárcel de Devoto. El predio tiene alrededor de 4,5 hectáreas, unos 45.000 m2, y es uno de los de mayor tamaño disponibles dentro de la Ciudad.

La venta quedará habilitada una vez que se complete el traslado de los internos al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre del penal. Por el momento tampoco tiene fecha ni precio de partida.

Otro de los terrenos está sobre la avenida del Libertador al 3800, entre Cerviño y Bullrich, dentro de la traza de las vías del ferrocarril San Martín. Tiene poco más de 3000 m2 y actualmente funciona en ese sector una sede del Renaper.

El lote se encuentra en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad. A pocos metros está el edificio diseñado por Zaha Hadid, donde los departamentos superan los u$s 9000 por metro cuadrado.