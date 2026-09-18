Personas y empresas pueden solicitar devoluciones de saldos a favor ante la DIAN bajo ciertos requisitos.

Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 18 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.160,95 pesos colombianos.

El Dólar registró un avance semanal de 2.65%, pero en el último año acumula un descenso de 16.24%, indicando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.69%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 13.55%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

En las últimas seis sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar encadenó primero cuatro retrocesos y luego seis avances consecutivos, revirtiendo la tendencia y cerrando el período con balance positivo y sesgo alcista.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva respecto a los últimos seis días. Esta mejora en la cotización sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible recuperación económica.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas y vigiladas por la Superfinanciera. Compara la TRM y comisiones, exige comprobante y evita cambistas informales.

Prefiere transferencias y cuentas a tu nombre para reducir efectivo. Verifica la autenticidad de los billetes y cumple con las normas cambiarias para evitar riesgos y sanciones.