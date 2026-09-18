Limpiar la parrilla antes de hacer el asado es una de las tareas más tediosas porque los fierros acumulan mucha suciedad y grasa quemada.

Muchos expertos acuden a alternativas naturales para evitar el uso de productos químicos en zonas donde la carne tiene contacto directo. En este contexto, el truco con café molido usado y un tomate permite reutilizar residuos al mismo tiempo que deja los fierros listos para cocinar.

¿Para qué sirve tirar café usado en la parrilla?

Los granos de café pueden ser utilizados como un abrasivo suave para limpiar la parrilla. Sus pequeños granos ayudan a desprender restos de grasa y carne que quedan pegados en la superficie, mientras que su capacidad para absorber olores puede contribuir a reducir el aroma a quemado.

Para aprovechar el residuo solo hará falta dejar secar el café molido usado tras cada infusión. Luego, con la parrilla fría, hay que aplicarlo sobre las rejillas y frotar con un cepillo de metal.

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¿Por qué recomiendan pasar un tomate en la parrilla antes del asado?

Pasar un tomate cortado a la mitad sobre los fierros calientes puede ayudar a aflojar restos de grasa, carbón y alimentos que quedaron adheridos después del último asado. Su pulpa aporta humedad y contiene ácidos orgánicos naturales, como ácido cítrico y málico, que contribuyen a ablandar la suciedad superficial y facilitan su remoción.

¿Cómo combinar el café usado y el tomate para limpiar la parrilla?

Para utilizar el tomate y el café en la limpieza de la parrilla se deberán seguir los siguientes pasos: