Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 27 de agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

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En esta noticia Los cambios que se negociaron en biocombustibles

Luego de pedidos de sesión fallidos, la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, abrió el Senado para aprobar Inocencia Fiscal II a cambio del proyecto de bicombustibles que quieren los gobernadores del Norte. En este sentido, los aliados negociaron cambios clave en la regulación de las pymes del biodiésel para conseguir los votos y poder aprobar el proyecto. Los cambios y las advertencias .

Con 37 de los senadores presentes, sin los pampeanos y con bajas del oficialismo por problemas personales, comenzó la sesión para aprobar los proyectos que quiere Javier Milei.

“ Un proyecto del Ejecutivo, una de las provincias ”, remarcó una voz allegada al sector de los gobernadores.

Aunque esta semana en el oficialismo dudaron de la posibilidad de abrir el recinto, por falta de acuerdos en bicombustibles y el enojo de los legisladores pampeanos con el Ejecutivo, finalmente anoche se cerraron los acuerdos para que hoy haya sesión

Luego de la labor parlamentaria del miércoles, el Senado decidió tratar acuerdos diplomáticos, el traspaso de la Justicia Nacional a CABA, Inocencia Fiscal II y Biocombustibles.

Según indicaron fuentes allegadas a la presidencia del bloque, el oficialismo quería incluir también la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, no hubo acuerdo con respecto a la elección de autoridades de los directores del organismo.

En este sentido, desde el riñón de Bullrich aseguraron a El Cronista que esperan construir los acuerdos para sesionar este proyecto el próximo jueves .

Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en el salón Illia del Senado de la Nación; el 15 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Foto: Gabriel Cano / Comunicación Senado. Gabriel Cano / Comunicación Senado.-

Voces allegadas a los gobernadores del Norte señalaron en diálogo con este medio que el acuerdo que se construyó con los libertarios es “un proyecto de ustedes y uno nuestro”.

Este último sería el motivo por el cual se postergó la reforma del BCRA, los dialoguistas buscan tratar durante esa misma sesión el proyecto de Zonas Frías, para obtener zonas cálidas, y el proyecto de mercado de carbono.

Aun así, existe una preocupación los pasillos del Senado por las promesas incumplidas del Ejecutivo a los gobernadores. Dichas promesas se acumulan y podrían bloquear la negociación.

Anoche, el gobernador Gustavo Saénz se reunió con Diego Santilli y opinó en televisión al finalizar la reunión: “ Nunca hay un gesto del Gobierno ”, afirmó.

El gobernador de Salta cuestionó así la “falta de reciprocidad” de Nación hacia los gobernadores y expresó que “la paciencia se va agotando”.

Voces legislativas aseguraron en diálogo con El Cronista que habrá quórum este jueves, sobre todo por la intención de aprobar en biocombustibles.

Los cambios que se negociaron en biocombustibles

Según informaron voces calificadas a El Cronista, los principales cambios se incorporarán en el recinto, a partir del acuerdo alcanzado entre los senadores aliados. En este sentido, las empresas no integradas podrán formar parte de un grupo económico que pasará a competir dentro del segmento abierto del mercado .

Además, se liberará el 3% reservado para las empresas no integradas que no formen parte de esos grupos. El nuevo entendimiento también contempla el diferencial por distancia reclamado por La Pampa y San Luis , una modificación que apunta a compensar la desventaja de las plantas ubicadas en el interior frente a las grandes empresas integradas.

El esquema parte del dictamen que mantiene el corte obligatorio de biodiésel en 7,5% y prevé elevarlo al 10% un año después de la sanción. A partir de entonces, las empresas no integradas tendrán una participación protegida que irá reduciéndose: 6,5% hasta fines de 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% desde 2031.

El dictamen también establecía que, desde 2036, el 30% del volumen correspondiente al corte obligatorio quedaría reservado para empresas no integradas. Con un corte del 10%, esa participación representa tres puntos porcentuales del mercado. Sin embargo, las pymes reclamaban que ese porcentaje no funcionara únicamente como un piso, sino como una participación mayor y permanente .

“Es un punto intermedio. No todos sacan lo que quieren, pero mejoramos la posición de la industria”, explicó la senadora Carolina Moisés en declaraciones radiales. La legisladora aseguró que trabajó junto con los senadores de San Luis, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe para cerrar el acuerdo.

“El secretario de Energía no está de acuerdo con todo esto, pero depende de (Luis) Caputo y él pretende que modifiquemos Inocencia Fiscal y la reforma del BCRA. Le diría a Caputo que no puede tener todo. Tendrán que comprender que la voluntad de las provincias es importante y soberana”, afirmó Moisés.

Más allá de la seguridad de los dialoguistas, voces del oficialismo en el Senado dudan de los acuerdos para biocombustibles.

Un dato importante es que el proyecto será votado al final de la sesión, al principio será Inocencia Fiscal, los aliados deberán ver si se cumple con la palabra empeñada.