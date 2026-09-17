La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspendió los juicios por embargos y ejecusión fiscal para las personas que integran este grupo específico de contribuyentes.

A través de la Resolución General 5885/2026, oficializó una medida clave en materia tributaria que otorga un importante respiro financiero a las personas que no paguen sus deudas.

La normativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 para quienes cumplan con estos requisitos.

ARCA suspende los embargos para un grupo de beneficiarios

Mediante la Resolución General 5885/2026, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la extensión de la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares, como los embargos de cuentas bancarias y bienes, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta disposición prorroga los plazos previstos originalmente en la Resolución General 5628 y en consonancia con la Resolución 1158/2026 del Ministerio de Economía, buscando aliviar la carga tributaria en actividades de alto impacto social.

Cambian los embargos en Argentina. Unsplash / Composición con Canva

¿A quiénes beneficia la suspensión de embargos?

El beneficio de la norma no alcanza a la totalidad del padrón impositivo, sino que está dirigido a dos grupos clave:

Sector Salud: Incluye a médicos, odontólogos, sanatorios, clínicas y demás prestadores y establecimientos del sistema sanitario.

Entidades sin fines de lucro: Asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas registradas debidamente ante el organismo.

Para acceder a esta protección, las instituciones y profesionales alcanzados deben estar inscriptos bajo los códigos de actividad correspondientes y tener al día los registros exigidos.

¿Qué pasará con las deudas de los contribuyentes?

Con esta prórroga, ARCA no iniciará nuevos juicios ni solicitará embargos judiciales sobre las cuentas bancarias o activos de estos contribuyentes durante lo que resta del año.

Sin embargo, los especialistas remarcan que la medida no condona las deudas acumuladas, sino que frena temporalmente la instancia de cobro compulsivo y judicial.

Durante este período, los contribuyentes beneficiados pueden buscar alternativas para regularizar su situación fiscal o solicitar planes de facilidades de pago vigentes.