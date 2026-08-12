Con mira a las elecciones presidenciales 2027, las principales consultoras y encuestadoras ya comienzan a analizar cómo miden los principales referentes políticos de cara al próximo año.

La última encuesta de CB consultores realizada del 4 al 8 de febrero analizó cada municipio del Gran Buenos Aires respecto a la imagen del presidente Javier Milei y Axel Kicillof.

Cómo dieron las encuestas entre Javier Milei y Axel Kicillof

Los resultados revelaron una marcada preferencia para el gobernador bonaerense , ya que en 20 de los 24 municipios del conurbano el referente salió favorecido.

Javier Milei obtuvo sus mejores números en la zona norte del Gran Buenos Aires: en Vicente López lidera con 44,5% de imagen positiva, seguido por San Isidro con 41,7%, Pilar con 39,1% y Tigre con 37,8%.

Estos distritos, tradicionalmente de clase media y media alta, conforman los principales votantes del mandatario nacional en el conurbano. En otros casos como el de San Fernando y San Miguel, Milei obtiene buenos números por encima del 40%, pero sigue superado por Kicillof.

Por su parte, el presidente obtiene sus peores resultados en el sur y oeste del Gran Buenos Aires: en La Matanza registra apenas 23,1% de aprobación, mientras que en Florencio Varela alcanza 24,7% y en Merlo 25,7%.

En qué municipios Axel Kicillof tiene mejor imagen que Javier Milei

Kicillof consolida su imagen en los siguientes distritos: Florencio Varela encabeza la lista con 52,8% de imagen positiva, seguido por La Matanza con 50,9% y Almirante Brown con 50,6%.

Los puntos más bajos del gobernador coinciden con los puntos fuertes del presidente: en San Isidro marca su piso con 25,2%, en Vicente López registra 31,8% y en Tigre 35,6%. Sin embargo, incluso en estos distritos menos favorables, el gobernador mantiene una performance competitiva frente al Presidente en la mayoría de los casos.

De esta manera, en el balance genera resulta contundente que Kicillof se impone en 20 de los 24 municipios.