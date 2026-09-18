YPF proyecta invertir u$s 25.000 millones durante los próximos 15 años para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y orientar al mercado externo la producción de petróleo de LLL Oil. La iniciativa fue presentada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742.

El proyecto combina perforación, instalaciones de superficie, logística y transporte en áreas geográficamente contiguas de la formación neuquina.

La empresa lo definió como el programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y como el proyecto de mayor escala presentado hasta el momento bajo sistema para grandes inversiones.

LLL Oil: el desarrollo integrado de Vaca Muerta

LLL Oil fue diseñado para desarrollar de manera coordinada varias áreas contiguas de Vaca Muerta. El esquema contempla compartir instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística vinculada con el suministro de arena y agua.

La búsqueda apunta a aprovechar economías de escala y mejorar la eficiencia de cada etapa operativa dado que la concentración geográfica permite organizar el movimiento de equipos, coordinar los servicios petroleros y utilizar infraestructura común durante el avance del programa de perforación.

El plan contempla la perforación y terminación de 1.152 pozos durante 15 años. La inversión estimada de u$s 25.000 millones corresponde al conjunto del desarrollo productivo asociado con LLL Oil y representa una proyección empresarial de largo plazo.

Según las estimaciones de YPF, el proyecto generaría aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo para las etapas de mayor actividad en los yacimientos, las obras y los servicios asociados.

La meta de producción: 240.000 barriles diarios desde 2032

El principal objetivo productivo de LLL Oil se ubica en 2032. Para ese año, YPF proyecta alcanzar una producción estabilizada de 240.000 barriles diarios de petróleo, un nivel que en la industria se denomina plateau.

La compañía prevé destinar el 100% del crudo producido por el proyecto al mercado externo. La evacuación se realizará a través de Vaca Muerta Oil Sur, conocido como VMOS, el sistema de transporte que conecta la producción de la Cuenca Neuquina con la costa atlántica.

YPF estima que LLL Oil generará alrededor de u$s 6.000 millones anuales en exportaciones hacia 2032. El presidente de la compañía, Horacio Marín, también calculó que el proyecto aportará más de u$s 100.000 millones en exportaciones durante toda su vida útil.

Ambas cifras forman parte de las proyecciones difundidas por YPF. Su cumplimiento dependerá del ritmo de perforación, la productividad de los pozos, los precios internacionales del petróleo, los costos de operación, la capacidad de transporte y la demanda de los mercados externos.

El papel de VMOS en la estrategia exportadora

La expansión de Vaca Muerta exige una red de transporte capaz de retirar el crudo de los yacimientos y trasladarlo hasta los puntos de almacenamiento y embarque. VMOS cumple esa función dentro de la estrategia exportadora de YPF y de las empresas productoras que participan del proyecto.

El consorcio está integrado por YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

Según la resolución oficial, la adhesión de VMOS al RIGI estableció una capacidad base de 377.400 barriles diarios.

En lo que corresponde a las etapas posteriores de expansión, señalan una capacidad de hasta 550.000 barriles diarios y a una ampliación potencial hasta 700.000 barriles diarios.

Las cifras corresponden a distintas etapas del desarrollo de la infraestructura.

Cabe aclarar que la capacidad base representa el parámetro aprobado originalmente, mientras que los volúmenes de 550.000 y 700.000 barriles diarios corresponden a escenarios de ampliación vinculados con el crecimiento de la producción.

Para LLL Oil, esa infraestructura es clave: permite vincular la producción de los pozos con los mercados internacionales. El desarrollo de Vaca Muerta requiere coordinación entre perforación, plantas de tratamiento, almacenamiento, oleoductos y terminales de exportación.

El gas asociado abastecería al mercado argentino

LLL Oil también contempla la producción de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural que, según la información difundida sobre el proyecto, se destinaría al abastecimiento del mercado argentino.

El esquema comercial presenta dos destinos diferenciados

El petróleo tendría orientación exportadora, mientras que el gas asociado contribuiría al suministro de hogares, industrias y centrales eléctricas.

Qué beneficios ofrece el RIGI

YPF presentó LLL Oil al RIGI para acceder al marco de incentivos previsto para inversiones de gran escala. El régimen establece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y jurídicos para proyectos que cumplan con los requisitos de inversión y operación fijados por la normativa.

Entre sus principales herramientas figuran una alícuota del 25% para el impuesto a las ganancias de los Vehículos de Proyecto Único, la amortización acelerada de determinados activos, certificados de crédito fiscal vinculados con el impuesto al valor agregado y beneficios para la importación de bienes de capital, repuestos, partes y componentes destinados al proyecto.

El régimen también contempla estabilidad fiscal durante 30 años y reglas específicas para la disponibilidad de divisas derivadas de exportaciones.

La aplicación de cada beneficio queda vinculada con la aprobación del proyecto, el cumplimiento del plan de inversión y las condiciones previstas por la Ley 27.742 y su reglamentación.

Cabe señalar que, la información pública registra la solicitud de adhesión de LLL Oil y las proyecciones difundidas por YPF. La aprobación definitiva, el cronograma detallado de desembolsos y la ejecución de cada etapa corresponden a instancias posteriores del proceso.

Qué puede cambiar para YPF y para la economía argentina

LLL Oil vincula el desarrollo de nuevos pozos con una estrategia de exportación de petróleo a gran escala. La inversión prevista puede ampliar la actividad de empresas de servicios petroleros, contratistas, transportistas, proveedores de arena, compañías de infraestructura y trabajadores especializados.

Para YPF, el proyecto representa una apuesta para elevar la escala de su negocio de exploración y producción, aumentar el volumen de crudo exportable y profundizar el perfil internacional de la compañía.

Para Vaca Muerta, LLL Oil suma un programa productivo de largo plazo y refuerza la integración entre las áreas de explotación y el sistema de evacuación.

Los próximos pasos del proyecto

El mercado energético seguirá la evaluación de la solicitud de adhesión al RIGI, la aprobación administrativa, la definición del cronograma de inversiones y el avance de la infraestructura asociada .

También serán clave el inicio de la perforación, la incorporación de equipos, la contratación de servicios, la productividad de los primeros pozos y la capacidad efectiva de VMOS para acompañar el crecimiento previsto.