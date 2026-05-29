En paralelo a la desaceleración de la inflación y al crecimiento de la oferta de crédito dentro del sistema financiero, el mercado de préstamos personales se expande. Bancos comenzaron a ampliar los montos máximos disponibles, extender los plazos de devolución y acelerar los procesos de aprobación mediante canales digitales. Actualmente, algunas entidades ya ofrecen préstamos personales de libre destino por hasta $100 millones, con devolución en hasta 72 cuotas y acreditación inmediata para clientes que cuentan con líneas preaprobadas. Este tipo de financiamiento ganó protagonismo porque permite acceder a dinero sin necesidad de justificar el uso específico de los fondos ni presentar una garantía real, como ocurre con los créditos hipotecarios o prendarios. Sin embargo, las diferencias entre las propuestas bancarias son amplias. Los cambios están relacionados con el perfil de cliente al que apunta cada línea de crédito. También en los montos máximos, el sistema de amortización utilizado, los canales habilitados para gestionar la operación y las condiciones para cancelar anticipadamente el préstamo. Los préstamos personales son dinero que el banco entrega al cliente y que luego debe devolverse en cuotas mensuales durante un plazo determinado. La mayoría de las entidades financieras utiliza el Sistema Francés de amortización. Bajo este esquema, las cuotas mantienen un valor fijo a lo largo de todo el crédito, aunque internamente cambia la proporción entre intereses y capital. Durante los primeros meses, la mayor parte de la cuota corresponde al pago de intereses. A medida que avanza el préstamo, el peso del capital amortizado aumenta progresivamente y los intereses pierden participación sobre el valor mensual. Actualmente, los plazos más comunes del mercado van desde 12 hasta 72 meses, aunque algunas entidades ofrecen períodos más reducidos según el perfil del cliente o el monto solicitado. En los casos de clientes con ofertas preaprobadas, el trámite suele completarse en pocos minutos desde home banking o aplicaciones móviles, con acreditación inmediata en cuenta. El monto aprobado y la tasa de interés no dependen únicamente del salario declarado por el solicitante. Las entidades utilizan sistemas de scoring crediticio que evalúan múltiples variables financieras y comerciales para determinar el riesgo de cada operación. Entre los principales factores que suelen analizarse aparecen: Por eso, dos personas con ingresos similares pueden recibir condiciones completamente distintas. Además, la relación previa con el banco suele tener un peso determinante. Los clientes que cobran su sueldo o jubilación en la entidad generalmente acceden a montos más altos, mejores tasas y aprobaciones más rápidas. Como criterio de prudencia financiera, la mayoría de los bancos establece que el valor de la cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos netos demostrados. Los requisitos cambian según cada entidad financiera y el perfil del cliente, aunque existen condiciones comunes dentro del sistema. Para trabajadores en relación de dependencia, normalmente se solicita: La antigüedad requerida suele ubicarse entre tres meses y un año, dependiendo del banco y del nivel de riesgo asignado al solicitante. En el caso de monotributistas y autónomos, las entidades suelen pedir: En general, los bancos exigen al menos un año de actividad registrada para trabajadores independientes. Los jubilados y pensionados también pueden acceder a líneas de préstamos personales, aunque normalmente tienen límites de edad y topes de monto menores que los trabajadores activos. Actualmente, el Banco Ciudad es la entidad que ofrece el monto más alto dentro del sistema financiero para préstamos personales de libre destino. En el caso de jubilados y pensionados que cobran haberes en la entidad, el límite llega hasta $40 millones. Para clientes sin cuenta sueldo, el monto máximo baja a $20 millones y para nuevos usuarios se ubica en $10 millones. El Banco Nación mantiene una de las líneas de financiamiento más amplias. La línea está disponible para trabajadores activos, jubilados y pensionados, incluso aunque no cobren haberes en la entidad. Los clientes adheridos al paquete “Cuenta Nación” acceden a tasas preferenciales frente al resto de los usuarios. Banco Provincia concentra sus mejores condiciones en clientes vinculados a la entidad. Para trabajadores independientes o usuarios que no acrediten haberes en el banco: Galicia ofrece préstamos personales con fuerte foco en operatoria digital. Las tasas cambian según el paquete contratado y el segmento del cliente. Supervielle estructura sus préstamos personales mediante canales online. La entidad exige una antigüedad mínima de seis meses cobrando haberes en el banco y un ingreso mensual superior a $400.000 para trabajadores activos. Banco Macro mantiene tasas competitivas para clientes con acreditación de sueldo. Santander utiliza un esquema de asignación individualizado según el perfil financiero del usuario. Su línea “Súper Préstamo Personal” no tiene un tope uniforme para toda la cartera. El monto disponible se calcula según ingresos declarados, historial crediticio y comportamiento financiero interno. La financiación puede extenderse hasta 72 cuotas y la gestión se realiza desde la app o home banking. Uno de los errores más frecuentes al comparar préstamos personales es analizar únicamente la Tasa Nominal Anual (TNA) publicada en las campañas comerciales. Sin embargo, el indicador que refleja el costo real de la operación es el Costo Financiero Total (CFT), ya que incorpora todos los cargos obligatorios asociados al crédito. El CFT incluye: Por eso, dos préstamos con tasas nominales similares pueden terminar generando cuotas muy diferentes. En perfiles considerados de mayor riesgo o en clientes sin relación previa con el banco, el peso de estas cargas puede elevar significativamente el costo final del financiamiento. Otro aspecto importante al analizar un préstamo personal son las condiciones de precancelación. Algunas entidades permiten cancelar total o parcialmente el crédito antes del vencimiento sin penalidades después de determinado período, mientras que otras aplican cargos administrativos o costos adicionales sobre el saldo adeudado. Por eso, antes de aceptar una operación, especialistas recomiendan revisar: Actualmente, la mayoría de los bancos permite solicitar préstamos personales desde home banking o aplicaciones móviles. Cuando el cliente cuenta con una oferta preaprobada, el proceso suele completarse en pocos pasos: 1. Ingresar al home banking o app 2. Elegir monto y cantidad de cuotas 3. Simular la cuota mensual 4. Revisar tasa y CFT 5. Aceptar el contrato digital 6. Recibir la acreditación en cuenta En operaciones sin aprobación automática, el banco puede solicitar documentación adicional o realizar controles complementarios antes de liberar los fondos.