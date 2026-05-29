En paralelo a la desaceleración de la inflación y al crecimiento de la oferta de crédito dentro del sistema financiero, el mercado de préstamos personales se expande. Bancos comenzaron a ampliar los montos máximos disponibles, extender los plazos de devolución y acelerar los procesos de aprobación mediante canales digitales.

Actualmente, algunas entidades ya ofrecen préstamos personales de libre destino por hasta $100 millones, con devolución en hasta 72 cuotas y acreditación inmediata para clientes que cuentan con líneas preaprobadas.

Este tipo de financiamiento ganó protagonismo porque permite acceder a dinero sin necesidad de justificar el uso específico de los fondos ni presentar una garantía real, como ocurre con los créditos hipotecarios o prendarios.

Sin embargo, las diferencias entre las propuestas bancarias son amplias. Los cambios están relacionados con el perfil de cliente al que apunta cada línea de crédito. También en los montos máximos, el sistema de amortización utilizado, los canales habilitados para gestionar la operación y las condiciones para cancelar anticipadamente el préstamo.

¿Cómo funcionan los préstamos personales?

Los préstamos personales son dinero que el banco entrega al cliente y que luego debe devolverse en cuotas mensuales durante un plazo determinado.

La mayoría de las entidades financieras utiliza el Sistema Francés de amortización. Bajo este esquema, las cuotas mantienen un valor fijo a lo largo de todo el crédito , aunque internamente cambia la proporción entre intereses y capital.

Durante los primeros meses, la mayor parte de la cuota corresponde al pago de intereses. A medida que avanza el préstamo, el peso del capital amortizado aumenta progresivamente y los intereses pierden participación sobre el valor mensual.

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Actualmente, los plazos más comunes del mercado van desde 12 hasta 72 meses, aunque algunas entidades ofrecen períodos más reducidos según el perfil del cliente o el monto solicitado.

En los casos de clientes con ofertas preaprobadas, el trámite suele completarse en pocos minutos desde home banking o aplicaciones móviles, con acreditación inmediata en cuenta.

¿Qué analizan los bancos antes de aprobar un crédito?

El monto aprobado y la tasa de interés no dependen únicamente del salario declarado por el solicitante . Las entidades utilizan sistemas de scoring crediticio que evalúan múltiples variables financieras y comerciales para determinar el riesgo de cada operación.

Entre los principales factores que suelen analizarse aparecen:

Nivel de ingresos demostrables

Estabilidad laboral

Antigüedad en el empleo o actividad

Historial de pagos

Nivel de endeudamiento

Uso de tarjetas de crédito

Comportamiento financiero previo

Situación en bases crediticias

Por eso, dos personas con ingresos similares pueden recibir condiciones completamente distintas.

Además, la relación previa con el banco suele tener un peso determinante. Los clientes que cobran su sueldo o jubilación en la entidad generalmente acceden a montos más altos , mejores tasas y aprobaciones más rápidas.

Como criterio de prudencia financiera, la mayoría de los bancos establece que el valor de la cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos netos demostrados.

Préstamo personal: ¿qué requisitos piden los bancos?

Los requisitos cambian según cada entidad financiera y el perfil del cliente, aunque existen condiciones comunes dentro del sistema.

Para trabajadores en relación de dependencia, normalmente se solicita:

DNI vigente

Constancia de CUIL

Últimos recibos de sueldo

Antigüedad laboral mínima

Cuenta bancaria

Historial crediticio sin irregularidades

La antigüedad requerida suele ubicarse entre tres meses y un año, dependiendo del banco y del nivel de riesgo asignado al solicitante.

En el caso de monotributistas y autónomos, las entidades suelen pedir:

Constancia de inscripción en ARCA

Comprobantes de pago del monotributo

Declaraciones juradas

Facturación respaldatoria

Antigüedad mínima de actividad

En general, los bancos exigen al menos un año de actividad registrada para trabajadores independientes.

Los jubilados y pensionados también pueden acceder a líneas de préstamos personales, aunque normalmente tienen límites de edad y topes de monto menores que los trabajadores activos.

Banco que presta hasta $100 millones: ¿cuánto prestan los demás?

Actualmente, el Banco Ciudad es la entidad que ofrece el monto más alto dentro del sistema financiero para préstamos personales de libre destino.

Banco Ciudad

Monto máximo: hasta $100 millones para clientes con Plan Sueldo

Plazo: hasta 72 cuotas

Tasa nominal anual: desde 70% para clientes con acreditación de haberes

TNA para cartera general: hasta 87%

En el caso de jubilados y pensionados que cobran haberes en la entidad, el límite llega hasta $40 millones.

Para clientes sin cuenta sueldo, el monto máximo baja a $20 millones y para nuevos usuarios se ubica en $10 millones.

Banco Nación

El Banco Nación mantiene una de las líneas de financiamiento más amplias.

Monto máximo: hasta $50 millones

Plazo: hasta 72 cuotas

Sistema de amortización: francés

La línea está disponible para trabajadores activos, jubilados y pensionados, incluso aunque no cobren haberes en la entidad. Los clientes adheridos al paquete “Cuenta Nación” acceden a tasas preferenciales frente al resto de los usuarios.

Banco Provincia

Banco Provincia concentra sus mejores condiciones en clientes vinculados a la entidad.

Monto máximo para clientes con cuenta sueldo: hasta $50 millones

Plazo: hasta 72 meses

Para trabajadores independientes o usuarios que no acrediten haberes en el banco:

Monto máximo: hasta $3 millones

Plazo: entre 24 y 36 cuotas

Banco Galicia

Galicia ofrece préstamos personales con fuerte foco en operatoria digital.

Monto máximo: hasta $30,4 millones

Plazo: hasta 72 meses

Acreditación: inmediata tras aceptar el contrato digital

Las tasas cambian según el paquete contratado y el segmento del cliente.

Banco Supervielle

Supervielle estructura sus préstamos personales mediante canales online.

Monto máximo: hasta $29 millones

Gestión: 100% digital

La entidad exige una antigüedad mínima de seis meses cobrando haberes en el banco y un ingreso mensual superior a $400.000 para trabajadores activos.

Banco Macro

Banco Macro mantiene tasas competitivas para clientes con acreditación de sueldo.

Monto máximo: hasta $10 millones

TNA para clientes con cuenta sueldo: alrededor de 53%

Santander

Santander utiliza un esquema de asignación individualizado según el perfil financiero del usuario.

Su línea “Súper Préstamo Personal” no tiene un tope uniforme para toda la cartera. El monto disponible se calcula según ingresos declarados, historial crediticio y comportamiento financiero interno.

La financiación puede extenderse hasta 72 cuotas y la gestión se realiza desde la app o home banking.

El Costo Financiero Total (CFT) es el dato más importante

Uno de los errores más frecuentes al comparar préstamos personales es analizar únicamente la Tasa Nominal Anual (TNA) publicada en las campañas comerciales.

Sin embargo, el indicador que refleja el costo real de la operación es el Costo Financiero Total (CFT), ya que incorpora todos los cargos obligatorios asociados al crédito. El CFT incluye:

Intereses

Seguro de vida sobre saldo deudor

IVA sobre intereses

Gastos administrativos

Comisiones de otorgamiento

Cargos adicionales

Por eso, dos préstamos con tasas nominales similares pueden terminar generando cuotas muy diferentes .

En perfiles considerados de mayor riesgo o en clientes sin relación previa con el banco, el peso de estas cargas puede elevar significativamente el costo final del financiamiento.

¿Se puede cancelar el préstamo antes de tiempo?

Otro aspecto importante al analizar un préstamo personal son las condiciones de precancelación.

Algunas entidades permiten cancelar total o parcialmente el crédito antes del vencimiento sin penalidades después de determinado período, mientras que otras aplican cargos administrativos o costos adicionales sobre el saldo adeudado.

Por eso, antes de aceptar una operación, especialistas recomiendan revisar:

Si existe costo de cancelación anticipada

Desde qué momento puede realizarse

Cómo impacta sobre los intereses futuros

Si se permiten pagos parciales extraordinarios

¿Cómo pedir un préstamo personal online?

Actualmente, la mayoría de los bancos permite solicitar préstamos personales desde home banking o aplicaciones móviles.

Cuando el cliente cuenta con una oferta preaprobada, el proceso suele completarse en pocos pasos:

1. Ingresar al home banking o app

2. Elegir monto y cantidad de cuotas

3. Simular la cuota mensual

4. Revisar tasa y CFT

5. Aceptar el contrato digital

6. Recibir la acreditación en cuenta

En operaciones sin aprobación automática, el banco puede solicitar documentación adicional o realizar controles complementarios antes de liberar los fondos.