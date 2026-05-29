En esta noticia El BCRA compró u$s 447 millones y las reservas marcaron nuevo récord desde 2019

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más influyentes del país, volvió a respaldar la gestión económica de Javier Milei.

A través de un mensaje en su cuenta en X, el empresario generó una fuerte repercusión en la red social y se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

En su publicación, el empresario —cuya fortuna personal supera los u$s 7500 millones— contextualizó su análisis con una referencia directa a la situación política reciente.

“Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, escribió, antes de listar los indicadores que, a su entender, marcan una mejora.

“Hoy tenemos: 447 palos de dólares comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE y economía creciendo, tipo de cambio estable, reservas en niveles récord, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando“, detalló Galperin en el posteo.

El empresario cerró su mensaje con una pregunta retórica: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”.

El posteo de Galperin incluyó también una infografía del BCRA correspondiente al 28 de mayo, que el organismo publica diariamente con sus principales variables. Los datos respaldaron al menos parte de las afirmaciones del empresario.

El BCRA compró u$s 447 millones y las reservas marcaron nuevo récord desde 2019

Según el reporte oficial, el Banco Central compró u$s 447 millones en la jornada del miércoles, la segunda compra diaria más alta del año. El acumulado anual de adquisición de divisas superó así los u$s 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta fijada para todo 2026.

Al cierre de esa rueda, las reservas brutas alcanzaron los USD 48.511 millones, tras una suba diaria de USD 644 millones. Ese nivel es el más elevado en casi siete años y supera el máximo previo registrado por la actual gestión, que databa de febrero pasado.

En su mensaje, Galperon no distinguió entre variables de corto plazo y tendencias estructurales. Incluyó en el mismo listado la compra de divisas del día junto con indicadores como la evolución de la pobreza o el empleo privado, que responden a mediciones de más largo alcance.

El posicionamiento de Galperin no es nuevo. Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el fundador de Mercado Libre expresó en reiteradas oportunidades su respaldo a las políticas económicas del Gobierno, en particular al ajuste fiscal y a la desregulación.

En ese período, se consolidó como una de las voces del sector privado más activas en el debate económico y político.

El empresario trazó un contraste entre lo que describió como una ofensiva del “sistema de poder” sobre la administración libertaria y los resultados que, según él, comienzan a verificarse en los indicadores macroeconómicos.

El respaldo de Galperin llegó en un contexto favorable para los mercados. El riesgo país perforó los 500 puntos básicos esa misma semana, las acciones argentinas encadenaron subas consecutivas en Wall Street y la inflación de mayo se encaminaba a ubicarse cerca del 2% mensual, según estimaciones privadas.