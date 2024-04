De cuánto será la inflación de marzo y cuando llegará a un dígito, según las principales consultoras

Este viernes 12 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el dato de inflación de marzo, el cual se espera que continúe con el camino descendente respecto del pico del 25,5% de diciembre pasado.

Pese a las esperanzas del presidente Javier Milei y su equipo económico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aún se mantendrá en dos dígitos: mientras que el ministro de Economía Luis Caputo espera alrededor un 10% de suba de precios, las principales consultoras pronostican entre un 12,5% y un 13% .

En general, marzo suele tratarse de un mes de alta estacionalidad que influye sobre la inflación, especialmente por el inicio de las clases. Sin embargo, se espera que el índice nacional del mes pasado igualmente quede por debajo del 13,2%.

Esto se alinea a la desaceleración inflacionaria que la Argentina vive tras el pico del 25,5% de diciembre, mes en el que la asunción de Milei y la posterior devaluación del peso dispararon los precios.

Según el ministro Caputo, "ya no hay razones macroeconómicas" que expliquen una eventual nueva disparada de la inflación. Y destacó: "No solo no están subiendo los precios, sino que están bajando nominalmente. La carne volvió al promedio de diciembre-enero".

Las primeras mediciones de abril confirman también esto, con subas por debajo del promedio para los alimentos, sector que tradicionalmente siempre aumentó por encima del IPC general.

Según la consultora LCG, durante la primera semana del corriente mes, el rubro Alimentos y Bebidas aumentó un 0,4%. En general, "la inflación mensual promedio y la medida entre puntos cayeron por cuarta semana consecutiva", señalan en su último informe.

Sin embargo, pese al camino a la baja que sigue el IPC, este se mantiene en niveles extremadamente altos que a diario dañan el poder adquisitivo de la población, con una caída real de los ingresos del 17 % desde la llegada de Milei al poder que tracciona de forma directa la recesión.

En este escenario, ¿de cuánto fue la inflación de marzo, según las principales consultoras, y cuándo podría llegar el IPC a un dígito mensual?

Inflación de marzo: a cuánto cerró el IPC del mes pasado

Según las principales consultoras del país, la inflación de marzo rondó entre un 11 y un 13%. Mientras tanto, el ministro Luis Caputo aspira a un IPC en torno al 10%, lo que dejaría a la suba de precios a las puertas de la barrera psicológica de un dígito mensual.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires, dato considerado como precursor del de Nación, marcó un 13,2% para marzo, exactamente el mismo número que febrero a nivel nacional, un dato que se aleja de las esperanzas de Caputo.

Según releva Bull Market, el broker de Ramiro Marra, de los colaboradores más cercanos de Milei; el "consenso de mercado" para el IPC de marzo también gira en torno a un 12,5% y un 13%.

Sin embargo, se esperan mejores resultados para el IPC núcleo -desestacionalizados-, con números que sí podrían alcanzar el único dígito mensual. Esto evidencia el impacto estacional que suele tener el mes de marzo sobre la inflación, con especial influencia del inicio de clases para este 2024.

Así lo indica la consultora de la economista Marina Dal Poggetto, EcoGo, la cual sostiene que hubo una muy leve desaceleración de los precios en marzo respecto al mes previo: 13,1% mensual vs. el 13,2% de febrero, apenas una décima por debajo.

En el desagregado sector por sector de la consultora destacan con aumentos muy por encima del promedio los rubros educación (32,1%), traccionado por el inicio de las clases, y vivienda (20,3%), por las subas de tarifas y los alquileres, ambos indicadores estacionales.

Mientras tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado esta semana por el Banco Central midió un IPC del 12,5% para marzo, unos 1,8 puntos porcentuales por debajo de la última proyección.

Orlando J. Ferreres estima que el IPC del mes pasado alcanzó un 12,2%, lo que ubicaría al índice interanual (marzo 2023 a marzo 2024) en un 288,3%.

La consultora concuerda en que la inflación núcleo avanzó a menos de dos dígitos el mes pasado, con un ritmo del 9,2% y un aumento del 299,2% anual. Así, para el primer trimestre del 2024 "la inflación general acumulada fue de 51,6% y la inflación núcleo acumuló 47%".

La Fundación Libertad y Progreso, por su parte, es de las entidades que más se acerca a los números de Caputo: observó un aumento de la inflación del 10,6% para marzo, lo que implicaría una suba del IPC trimestral del 51,1% y una variación interanual del 286,4%, "su valor más alto desde marzo de 1991".

Finalmente, LCG compartió su tradicional medición del rubro alimentos y bebidas, para los cuales observó un aumento del 11,7% de la inflación medida punta a punta en marzo.

Inflación: cuándo podría llegar a un dígito mensual

Pese a que Caputo espera un IPC en torno al 10% para marzo, lo que dejaría al índice a las puertas del dígito único, la mayoría de las consultoras esperan un número superior, más similar al 13,2 % de CABA.

Esto mismo indica el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central esta semana: en marzo la inflación fue del 12,5%, mientras que en abril seguirá en dos dígitos, a 10,8%.

Según el análisis de más de 40 consultoras y especialistas económicos consultados por el BCRA, el IPC recién tocará un solo dígito en mayo, cuando se espera un 9% de suba.

Esto implicaría un descenso sostenido de la inflación desde enero que se mantendría estable por el resto del año, con valores proyectados en torno al 120 % para los próximos 12 meses.