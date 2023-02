Cae el gasto en la importación de un insumo clave y se liberará una importante cantidad de dólares

La Argentina obtuvo un millonario ahorro en las compras de energía para este invierno, con relación a las importaciones de gas licuado (GNL) del año pasado y también contra los montos previstos en el Presupuesto 2023.

La empresa estatal Energía Argentina (ex Enarsa) adjudicó este miércoles 30 cargamentos de GNL (LNG, por sus siglas en inglés) por un total de 1313 millones de dólares . Esto implica un ahorro de aproximadamente u$s 1500 millones frente a las importaciones de GNL del año pasado, cuando los precios internacionales volaban por la guerra en Ucrania y la necesidad de Europa de conseguir energía después de las sanciones a Rusia.

El Gobierno tenía previsto que el gas licuado costara unos u$s 42 por millón de BTU en este ejercicio. Y consiguió adjudicar por u$s 20,84, la mitad de lo presupuestado . A eso se le suma entre u$s 1 y u$s 1,30 por millón de BTU por la operación de regasificación, que supone "calentar" el gas desde su estado licuado, a 161 grados bajo cero, hasta los 15° C.

El combustible será provisto por los traders BP Gas Marketing Limited (Gran Bretaña), Vitol SA (Suiza) y Total Energies Gas & Power Limited (Francia) y los barcos llegarán entre el 15 de marzo y el 5 de agosto de 2023 al puerto de Escobar , en la provincia de Buenos Aires, para transferir el gas licuado al buque Expedient de la empresa Excelerate Energy (Estados Unidos).

