La inflación sorprendió en octubre y JP Morgan ya identifica el principal riesgo para 2027

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) correspondiente a octubre.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 1,6% frente a septiembre de 2026. El detalle por rubros muestra de dónde salió la mayor parte de ese movimiento.

Inflación mayorista: tres índices, tres miradas

El SIPM se compone de tres indicadores. El IPIM mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno e incluye impuestos. El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tiene la misma cobertura, pero sin el efecto impositivo. El índice de precios básicos del productor (IPP), por su parte, mira solo la producción local, sin impuestos y con las exportaciones incluidas en la ponderación.

Los datos de octubre de 2026 quedaron así:

IPIM: 1,6% mensual, 29,8% interanual y 24,8% acumulado en el año.

IPIB: 1,5% mensual, 28,3% interanual y 24,0% acumulado.

IPP: 1,5% mensual, 29,2% interanual y 24,5% acumulado.

El rubro que más empujó

Dentro de los productos nacionales, que subieron 1,6%, la mayor incidencia fue la de los productos refinados del petróleo. Aportaron 0,58 puntos porcentuales (p.p.) al nivel general del IPIM, con un alza de 4,6% en el mes.

Detrás aparecen las sustancias y productos químicos, con 0,21 p.p. (suba de 2,2%), y el petróleo crudo y gas, con 0,19 p.p. (1,8%). Completan el listado los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,08 p.p. (1,3%), y los productos agropecuarios, con 0,06 p.p. (0,6%).

Los refinados del petróleo muestran una diferencia según el índice que se mire. Sin impuestos, es decir en el IPIB y en el IPP, la suba del rubro fue de 6,2%, y su incidencia fue de 0,50 p.p. y 0,55 p.p., respectivamente.

Primarios, manufacturas e importados

Los productos primarios subieron 1,1% en el IPIM, con comportamientos dispares. Los agropecuarios avanzaron 0,6%, el petróleo crudo y gas 1,8% y los productos pesqueros retrocedieron 0,3%.

Los productos manufacturados treparon 1,8%. Entre sus divisiones, impresiones y reproducción de grabaciones tuvo la mayor suba (3,1%), seguida por cuero, marroquinería y calzado (2,3%) y madera y productos de madera (2,2%). Alimentos y bebidas, en cambio, aumentaron 0,5%, y máquinas y equipos cayeron 0,1%. La energía eléctrica se mantuvo sin cambios (0,0%). Los productos importados subieron 0,9% tanto en el IPIM como en el IPIB.

El INDEC difundió el informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas SIPM correspondiente a octubre. EFE/Martin Divisek

En la comparación con octubre de 2025, los productos nacionales acumulan un alza de 31,0% en el IPIM, contra 14,4% de los importados. Entre los primarios, que suben 42,8% interanual, sobresale el petróleo crudo y gas, con 73,3%. En manufacturados y energía eléctrica, el aumento es de 27,6%. Dentro de ese grupo, los refinados del petróleo suben 54,8% y la energía eléctrica, 53,1%.

En lo que va de 2026, el petróleo crudo y gas acumula una suba de 80,2%, la más alta de la tabla. Le siguen la energía eléctrica (54,6%) y los refinados del petróleo (40,4%). Los productos primarios en conjunto acumulan 39,7% y los importados, 13,1%.

Costo de la construcción: suba del 1,7%

El nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de 2026 registra una suba de 1,7% respecto al mes anterior. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,8% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”.

La variación en el costo de la construcción, según el INDEC, fue del 1,7%. engin akyurt

El capítulo “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde octubre de 2026. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.