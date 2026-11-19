El comercio exterior obtuvo 72,8 puntos, el registro más alto, respaldado por el superávit comercial de agosto

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El comercio exterior argentino volvió a mostrar un resultado favorable en octubre. Según informó el INDEC, las exportaciones alcanzaron los u$s 10.061 millones, un incremento del 26,4% respecto de igual mes de 2025, mientras que las importaciones sumaron u$s 6668 millones, con una caída interanual del 6,7%.

Como resultado, la balanza comercial registró un superávit de u$s 3394 millones. El saldo más que cuadruplicó los u$s 813 millones obtenidos en octubre del año pasado y se ubicó entre los mayores resultados mensuales de 2026.

El intercambio comercial totalizó u$s 16.729 millones, un 10,7% más que en octubre de 2025. El crecimiento de las ventas externas y la reducción de las compras al exterior volvieron a ampliar la diferencia entre exportaciones e importaciones.

La energía volvió a liderar el crecimiento de las exportaciones

El principal impulso de las ventas externas volvió a provenir del sector energético. Las exportaciones de combustibles y energía (CyE) alcanzaron los u$s 1734 millones, con un salto interanual del 93,9%.

El aumento estuvo explicado por una combinación de mayores precios y cantidades. Según el INDEC, los precios del rubro crecieron 56,2%, mientras que las cantidades exportadas aumentaron 24,8%.

El petróleo crudo volvió a ocupar un lugar central. Fue el principal producto exportado de octubre, con ventas por u$s 1169 millones y un crecimiento interanual del 121,7%.

El petróleo crudo volvió a ocupar un lugar central. Fue el principal producto exportado de octubre Fuente: archivo El Cronista

El desempeño energético se sumó al de los otros tres grandes rubros de exportación, que también registraron aumentos. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron u$s 3314 millones, un 18,8% más que un año antes, y fueron nuevamente el segmento de mayor valor.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron los u$s 2685 millones, con una mejora del 13,1%, mientras que los productos primarios totalizaron u$s 2328 millones, un 22,3% más.

Entre los principales productos exportados también se destacaron la harina y los pellets de soja, con u$s 910 millones, y el maíz en grano, con u$s 887 millones. Los porotos de soja aportaron otros u$s 577 millones y el aceite de soja en bruto, u$s 558 millones.

En conjunto, los cinco principales productos concentraron el 40,8% de las exportaciones del mes.

Las importaciones volvieron a caer, aunque crecieron los bienes de capital

Del lado de las compras externas, las importaciones totalizaron u$s 6668 millones, con una caída interanual del 6,7%.

El dato tiene un componente relevante: la reducción no se explicó por menores precios, sino por una contracción de las cantidades importadas. De acuerdo con el informe del INDEC, los precios aumentaron 12,8%, pero las cantidades disminuyeron 17,3%.

El comportamiento fue dispar según el uso económico. Las importaciones de bienes de capital crecieron 2,9%, hasta los u$s 1378 millones, mientras que las compras de bienes intermedios aumentaron 1,9%, con un total de u$s 2416 millones.

Las importaciones de bienes de capital crecieron 2,9%, hasta los u$s 1378 millones Fuente: archivo El Cronista

En cambio, cayeron las importaciones de piezas y accesorios para bienes de capital (-17,3%), bienes de consumo (-11,3%), vehículos automotores de pasajeros (-24,2%) y combustibles y lubricantes (-33,2%).

Los vehículos para pasajeros sumaron u$s 413 millones, mientras que las partes y accesorios de vehículos alcanzaron los u$s 310 millones.

Así, aunque aumentaron las compras de algunos insumos y bienes de inversión, la contracción de las cantidades importadas en el resto de los rubros determinó la caída general de las importaciones.

El superávit comercial ya supera los u$s 24.500 millones

Con el resultado de octubre, la Argentina acumuló en los primeros diez meses de 2026 un superávit comercial de u$s 24.568 millones.

Entre enero y octubre, las exportaciones alcanzaron los u$s 87.328 millones, con un crecimiento interanual del 22,1%. Las importaciones, en cambio, sumaron u$s 62.760 millones, un 2,9% menos que en igual período de 2025.

La diferencia respecto del año pasado es considerable. En los primeros diez meses de 2025, el saldo positivo había sido de u$s 6859 millones. Es decir, el superávit acumulado de este año es u$s 17.709 millones mayor.

La mejora de las exportaciones tampoco responde exclusivamente a los precios. En el acumulado hasta octubre, las cantidades vendidas al exterior crecieron 8,9%, mientras que los precios aumentaron 12,2%.

La energía volvió a destacarse dentro de ese desempeño. Las exportaciones de combustibles y energía acumularon un crecimiento interanual del 57,2%, con aumentos del 28,4% en las cantidades y del 22,4% en los precios.

En términos de valor, las ventas externas del sector se ubicaron entre los rubros de mayor expansión del año, en línea con el avance de las exportaciones de hidrocarburos.

Los términos del intercambio también favorecieron el resultado

Otro factor que contribuyó a mejorar el saldo comercial fue la evolución de los precios relativos del comercio exterior.

En octubre, los términos del intercambio aumentaron 6,1% interanual. Esto significa que los precios de los productos exportados crecieron más que los de los bienes importados: 19,7% frente a 12,8%.

Según el cálculo del INDEC, si se hubieran mantenido los precios de octubre de 2025, el superávit comercial habría sido de u$s 2495 millones, en lugar de los u$s 3394 millones registrados a valores corrientes.

La diferencia representó una ganancia de u$s 514 millones por la mejora de los términos del intercambio. En el acumulado de enero a octubre, ese efecto positivo alcanzó los u$s 2603 millones.

China y Brasil siguen concentrando los principales déficits

En el intercambio con los principales socios comerciales también aparecen diferencias importantes.

En octubre, China fue el principal socio comercial individual según el volumen de intercambio. Las exportaciones argentinas hacia ese destino sumaron u$s 1326 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 1726 millones. El resultado fue un déficit de u$s 400 millones.

China fue el principal socio comercial individual. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Con Brasil, el otro socio central de la región, las exportaciones llegaron a u$s 1269 millones y las importaciones a u$s 1425 millones, lo que dejó un saldo negativo de u$s 156 millones.

En cambio, el intercambio con Estados Unidos registró un superávit de u$s 250 millones, con exportaciones por u$s 820 millones e importaciones por u$s 570 millones.

La misma diferencia se observa en el acumulado anual. Entre enero y octubre, la Argentina registró un déficit de u$s 6292 millones con China y de u$s 2379 millones con Brasil. En sentido contrario, obtuvo un superávit de u$s 2802 millones con Estados Unidos.