El Gobierno no renovó este jueves todos los vencimientos de deuda en la licitación del Tesoro e inyectó pesos al mercado. Logró un rollover de 95,96%, pero convalidando tasas más altas que en la licitación previa.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación adjudicó un total de $ 12,16 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 13,18 billones”, informaron las autoridades.

Los inversores demandaron letras a tasa fija por $ 10,92 billones, representando 89,8% de los pesos colocados. La mayor parte estuvo concentrada en la Lecap más corta, con vencimiento al 30 de noviembre de 2026 (S30N6), que alcanzó $ 6,09 billones y tuvo una tasa efectiva mensual de 2,19% y una TIREA de 29,75%.

La letra a tasa fija con vencimiento al 29 de enero de 2027 (S29E7) se alzó con $ 2,38 billones al 2,25% de TEM y 30.60% de TIREA.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $4,49 billones habiendo recibido ofertas por un total de $6,49 billones.

Esto significa un rollover de 100.26% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅ LECAP a:

➡️… pic.twitter.com/DcwufR3yBs — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 12, 2026

En tanto, el Tesoro emitió la Lecap al 31 de mayo de 2027 (T31Y7) por $2,45 billones al 2,26% de TEM y 30,69% TIREA.

Además, colocó el bono CER, con fecha al 29 de enero de 2027 (X29E7), por $ 0,83 billones a 6,25% TIREA CER.

Por su parte, hubo una menor demanda por cobertura cambiaria. El título dólar linked al 30 de octubre de 2026 (D30O6) concentró $ 0,42 billones a 7,64% TIREA.