El bloqueo atmosférico favorecerá nieblas recurrentes, abundante nubosidad y precipitaciones escasas en gran parte de la Patagonia. Foto: ChatGPT.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá lluvias intensas durante 48 horas, humedad y presencia de niebla.

Esto se da por el avance de un sistema de baja presión, que sumado a la presencia de un frente cálido, aportará abundante nubosidad al centro y sur de la región patagónica, como señala el sitio web Meteored.

¿Cuándo llegan las lluvias a la Patagonia?

Las lluvias se harán presentes especialmente entre Neuquén, Río Negro y el oeste de Chubut. También persistirán algunos chaparrones sobre distintas áreas de Santa Cruz, debido a la permanencia del frente cálido sobre la región.

Las lluvias se harán presentes especialmente entre Neuquén, Río Negro y el oeste de Chubut. Foto: IA. Shutterstock

Se advierte además que el viento ganará intensidad con ráfagas que podrán superar los 50 km/h en sectores cercanos a Río Gallegos.

¿Qué zonas se verán afectadas por el frente de bajas presiones?

Las localidades más afectadas serán:

Sur de Chubut

Centro y norte de Santa Cruz

Neuquén

Río Negro

Río Gallegos

Tierra del Fuego

El sábado persistirá el bloqueo atmosférico que viene frenando el avance de frentes fríos. (foto: Pixabay).

¿Cómo seguirá el clima en la Patagonia?

El sábado persistirá el bloqueo atmosférico que viene frenando el avance de frentes fríos desde el océano Pacífico hacia la Patagonia.

En ese contexto, solo se prevén precipitaciones débiles y aisladas sobre el sur de Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego, vinculadas al avance de un frente cálido. En Ushuaia podrían registrarse algunos chaparrones durante la mañana, con una temperatura máxima cercana a los 2°C.

Por su parte, Río Gallegos y El Calafate tendrán lluvias dispersas, presencia de neblinas y marcas térmicas que oscilarán entre los 6 y 7°C.

En el resto de la Patagonia dominarán los cielos despejados o parcialmente nublados. (foto: Pixabay).

En el resto de la Patagonia dominarán los cielos despejados o parcialmente nublados. Comodoro Rivadavia alcanzará los 12°C con un incremento de nubosidad hacia la tarde, mientras que Trelew y Puerto Madryn llegarán a los 15°C bajo condiciones mayormente estables.

En Bariloche, en tanto, se esperan densos bancos de niebla durante las primeras horas del día, con importante reducción de visibilidad y escaso viento a lo largo de toda la jornada.

Para el domingo, el panorama comenzará a cambiar de manera gradual. Un área de alta presión se desplazará desde el Pacífico Sur hacia la costa central de Santa Cruz, permitiendo el ingreso de humedad desde el océano Atlántico sobre el este y noreste patagónico.

Como consecuencia, volverán las lluvias y lloviznas aisladas en distintos sectores del este de la región, en un escenario marcado por el aumento de la humedad y mayor nubosidad.