La inscripción debe efectuarse de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal que corresponda al domicilio del aspirante.

El Gobierno nacional abrió la inscripción al Servicio Militar Voluntario (SMV), constituyendo una oportunidad que este año se enfoca particularmente en los jóvenes nacidos en 2008, quienes ya alcanzan la edad mínima para su incorporación.

Desde este año, la propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 28 años ; el rango se amplió desde marzo, ya que anteriormente estaba limitado a los 24. La carrera militar ofrece una formación integral que combina estudios, aprendizaje de oficios y actividades relacionadas con la defensa nacional.

Servicio Militar en Argentina: a partir de este mes, todas estas personas ya están convocadas al Ejército (foto: archivo).

Nueva convocatoria al Servicio Militar: quiénes pueden anotarse y cómo

La inscripción para el Servicio Militar Voluntario 2026 en Argentina se encuentra actualmente abierta en todo el país.

El registro fue lanzado por el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) han habilitado los procedimientos para la recepción de documentos

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Las fechas y modalidades variarán ligeramente según la fuerza:

Ejército Argentino: la inscripción es permanente en la mayoría de las unidades militares del país. Los interesados deben presentarse de lunes a viernes en el centro de reclutamiento más cercano.

Armada Argentina: el periodo de inscripción para el ciclo 2026 ya está activo y se extenderá hasta el 9 de octubre de 2026 para el ingreso a suboficiales. La recepción de solicitudes para soldados voluntarios se mantiene en las delegaciones navales.

Fuerza Aérea Argentina: mantiene la inscripción abierta durante todo el año. Sin embargo, algunas brigadas específicas (como la IV Brigada Aérea en Mendoza) han experimentado cierres parciales de recepción de CV en abril para organizar las entrevistas presenciales de los primeros grupos.

Convocatoria Militar en Argentina: a partir de este mes, todas estas personas ya están reclutadas al Ejército.

El paso a paso para anotarse en la fuerza

El Servicio Militar Voluntario es una modalidad de incorporación opcional a las Fuerzas Armadas, que permite a los ciudadanos argentinos participar activamente en labores de defensa nacional. Es necesario cumplir los siguientes pasos:

Presentar la documentación: deberás llevar DNI, partida de nacimiento, certificado de antecedentes penales y estudios (primarios o secundarios) a la oficina de reclutamiento que elijas. Entrevistas y exámenes: una vez entregada la carpeta, se te citará para los exámenes médicos y psicológicos que determinan la aptitud. Descargar el formulario: podés bajar la solicitud de ingreso en los sitios oficiales del podés bajar la solicitud de ingreso en los sitios oficiales del Ejército , la Armada o la Fuerza Aérea

Una vez que se aprueba el Curso de Admisión, el voluntario es dado de alta en la fuerza correspondiente y firma un compromiso de servicio por dos años , que puede renovarse una única vez hasta alcanzar los 28 años.

Quienes se incorporan al SMV reciben instrucción militar, formación técnica y capacitación profesional. Además, pueden desempeñar funciones tácticas, administrativas o logísticas en diversas unidades y dependencias militares.

Los requisitos para entrar al Servicio Militar

Los interesados que deseen inscribirse deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

No contar con antecedentes penales o contravencionales desfavorables.

Tener entre 18 y 28 años al inicio de la instrucción.

Ser soltero/a (puede tener hijos o personas legalmente a cargo).

Aprobar un examen psicofísico.

Tener estudios primarios completos.

La inscripción debe efectuarse de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal que corresponda al domicilio del aspirante. Para completar este procedimiento, es necesario presentar: