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El Gobierno oficializó una actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, que impactará en los sueldos de mayo de 2026, que se cobran en junio.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 10/2026 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.
El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo, fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).
El esquema salarial se organiza de manera escalonada según la jerarquía, la antigüedad y las funciones asignadas, por lo que los montos varían de forma significativa entre rangos superiores, oficiales y suboficiales.
Cómo se calcula el salario final en las Fuerzas Armadas
El haber mensual funciona como base del salario, pero no representa necesariamente el ingreso total. A ese monto se le suman distintos adicionales según la situación de cada efectivo.
Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:
- Suplementos por función o destino
- Adicionales por zona geográfica
- Bonificaciones por especialidad o formación
- Antigüedad en el servicio.
De esta manera, la escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.
Escala salarial completa de las Fuerzas Armadas en junio de 2026
Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de mayo, a cobrarse en junio:
|Grado
|Haber mensual Mayo 2026
|Teniente General, Almirante, Brigadier General
|$ 3.161.227
|General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
|$ 2.819.120
|General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
|$ 2.568.496
|Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
|$ 2.249.776
|Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
|$ 1.956.072
|Suboficial Mayor
|$ 1.580.610
|Mayor, Capitán de Corbeta
|$ 1.541.059
|Suboficial Principal
|$ 1.401.249
|Capitán, Teniente de Navío
|$ 1.276.302
|Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
|$ 1.242.227
|Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
|$1.135.195
|Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
|$ 1.092.677
|Teniente, Teniente de Corbeta
|$ 1.023.416
|Sargento, Cabo Principal
|$ 980.975
|Subteniente, Guardiamarina, Alférez
|$ 926.881
|Cabo Primero
|$ 880.369
|Cabo, Cabo Segundo
|$ 814.831
|Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
|$ 742.200
|Voluntario 2da., Marinero 2da.
|$ 686.838
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en junio de 2026
En este caso, el haber mensual se compone de distintos conceptos salariales:
|Cargo jerárquico
|Cifra del mes
|Comisario Inspector
|$ 974.487
|Comisario
|$ 935.355
|Sub Comisario
|$ 870.011
|Oficial Principal
|$ 758.765
|Oficial Inspector
|$ 690.264
|Oficial Subinspector
|$ 577.305
|Oficial Ayudante
|$ 478.197
|Oficial Subayudante
|$ 420.571
|Subescribiente
|$ 686.712
|Sargento Primero
|$ 518.787
|Sargento
|$ 497.137
|Cabo
|$ 398.633
|Agente de Primera
|$ 385.310
|Agente de Segunda
|$ 379.074