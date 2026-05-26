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El Gobierno oficializó una actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, que impactará en los sueldos de mayo de 2026, que se cobran en junio.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 10/2026 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.

El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo, fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).

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El esquema salarial se organiza de manera escalonada según la jerarquía, la antigüedad y las funciones asignadas, por lo que los montos varían de forma significativa entre rangos superiores, oficiales y suboficiales.

Cómo se calcula el salario final en las Fuerzas Armadas

El haber mensual funciona como base del salario, pero no representa necesariamente el ingreso total. A ese monto se le suman distintos adicionales según la situación de cada efectivo.

Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:

  • Suplementos por función o destino
  • Adicionales por zona geográfica
  • Bonificaciones por especialidad o formación
  • Antigüedad en el servicio.

De esta manera, la escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.

El personal militar y de establecimientos navales, que pertenece a las Fuerzas Armadas, recibe en mayo una actualización salarial. Foto: Casa Rosada.
El personal militar y de establecimientos navales, que pertenece a las Fuerzas Armadas, recibe en mayo una actualización salarial. Foto: Casa Rosada.

Escala salarial completa de las Fuerzas Armadas en junio de 2026

Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de mayo, a cobrarse en junio:

GradoHaber mensual Mayo 2026
Teniente General, Almirante, Brigadier General$ 3.161.227
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor$ 2.819.120
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier$ 2.568.496
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro$ 2.249.776
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro$ 1.956.072
Suboficial Mayor$ 1.580.610
Mayor, Capitán de Corbeta$ 1.541.059
Suboficial Principal$ 1.401.249
Capitán, Teniente de Navío$ 1.276.302
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante$ 1.242.227
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente$1.135.195
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar$ 1.092.677
Teniente, Teniente de Corbeta$ 1.023.416
Sargento, Cabo Principal$ 980.975
Subteniente, Guardiamarina, Alférez$ 926.881
Cabo Primero$ 880.369
Cabo, Cabo Segundo$ 814.831
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.$ 742.200
Voluntario 2da., Marinero 2da.$ 686.838

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en junio de 2026

En este caso, el haber mensual se compone de distintos conceptos salariales:

Cargo jerárquicoCifra del mes
Comisario Inspector$ 974.487
Comisario $ 935.355
Sub Comisario $ 870.011
Oficial Principal $ 758.765
Oficial Inspector $ 690.264
Oficial Subinspector $ 577.305
Oficial Ayudante $ 478.197
Oficial Subayudante $ 420.571
Subescribiente $ 686.712
Sargento Primero $ 518.787
Sargento $ 497.137
Cabo$ 398.633 
Agente de Primera $ 385.310
Agente de Segunda $ 379.074 