Karina Milei arrancó con su gira minera, que la tendrá hoy como la máxima referente del gobierno nacional y ocupada con una agenda cargada de reuniones en San Juan, donde se desarrolla la Expo Minera 2026 -que reúne a nueve gobernadores, los popes empresarios del sector y embajadores de países con intereses en la actividad- y se festeja el día de la minería. La secretaria general de la Presidencia empezó con la recorrida de la planta Caleras San Juan, en el departamento de Sarmiento, donde mantuvo una charla con directivos de la empresa, el número uno de Raúl Cabanay; junto al ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Ayer, en los pasillos de la Expo Minera, impactada por el viento zonda que obligó a cerrar el ingreso del público por seguridad, los empresarios y funcionarios presentes se preguntaban si sería posible que el jefe de Gabinete Manuel Adorni acompañara a Karina en medio de las causas judiciales que lo tienen en el centro de la tormenta. No fue posible pero como dicen ahora en la apertura de la segunda jornada de la exposición, tampoco fue necesario. Karina Milei conoce el sector y a los interesados en que se desarrolle. Estuvo el año pasado en la feria de minería más importante del mundo (PDAC), en Canadá, en una clara señal de apoyo que el gobierno nacional, y el presidente Javier Milei en persona, enfatiza. En ese momento, el lanzamiento del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) era la estrella. La agenda de la secretaria de la Presidencia continúa hasta la noche. Primero, en la exposición donde visitará los stands de Vicuña -el mayor proyecto minero del país, que demandará una inversión de u$s 18.000 millones, de BHP y Lundin), el de Glencore -que presentó al RIGI dos mega proyectos, Pachon y Mara- y el de YPF. Más tarde hay programado un almuerzo con gobernadores y luego el lanzamiento de una Mesa Federal Minera, junto a funcionarios y empresarios. Hay nueve gobernadores que esperarán a Karina Milei. El anfitrión sanjuanino Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo (Mendoza),Raúl jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta); Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Los clásicos de provincias mineras y los que tienen intención de sumarse al boom del sector con sus industrias metalmecánicas. Las reuniones podrían retrasarse porque las actividades en la exposición se espera que empiecen después de las 16. Por la noche, en la Quinta Nazareno, en Pocitos, la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejará el Día de la Minería. Allí se espera que llegue Karina Milei y que incluso de un discurso de apoyo.