En esta noticia Mercado inmobiliario en Buenos Aires: los números de junio

La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires (PBA) registró en junio una baja interanual de 9%, con un total de 10.702 operaciones según datos del Colegio de Escribanos bonaerense (COLESCBA) .

La cifra representó un retroceso especto a las 11.706 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025 .

En tanto, en tanto, en la comparación intermensual, se observó un avance del 18% frente a mayo, cuando se habían contabilizado 9068 escrituras .

Mercado inmobiliario en Buenos Aires: los números de junio

En cuanto a las hipotecas, según señaló el informe, durante junio se firmaron 1226 actos, lo que implicó una baja interanual del 37% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con mayo, en cambio, se verificó una suba del 35%.

“Los números de junio muestran una mejora con respecto a mayo, tanto en compraventas como en hipotecas, pero todavía se ubican por debajo de los valores registrados en el mismo mes del año pasado”, señaló el presidente del COLESCBA, Guillermo Longhi.

“Más allá de las variaciones intermensuales, consideramos que sigue siendo necesario fortalecer el crédito hipotecario para lograr una consolidación de las estadísticas del sector”, agregó Longhi.