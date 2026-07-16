Los bancos ganan más que nunca: el negocio que hay detrás y qué señal deja para el mercado
Los balances de JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo muestran que el negocio que hoy impulsa las ganancias ya no es el margen financiero, sino las mesas de operaciones, sus acciones suben con fuerza.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 16 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.