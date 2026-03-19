La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa una moratoria previsional clave para que los trabajadores que no cumplan con los 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación. Se trata de un plan que permite regularizar la deuda de manera anticipada y garantizar el acceso al sistema jubilatorio. El organismo detalló que el programa está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y a hombres de 55 a 64 años. La medida busca que los trabajadores comiencen a ordenar su situación previsional con tiempo y evitar complicaciones cuando llegue el momento de jubilarse. Aplica tanto a quienes se desempeñan en relación de dependencia como a quienes son autónomos o monotributistas. El régimen fue establecido por la Ley 27.705 y permite regularizar aportes desde los 18 años de edad hasta marzo de 2012, inclusive. Lo primero que se debe hacer es ir a Mi ANSES y consultar el historial laboral. En la opción se verificará los aportes registrados y se sabrá cuánto años faltan completar. En la misma línea, se aconseja revisar los años trabajados como independiente. La consulta se realiza a través del Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM), que depende de la ARCA. Luego, entro del portal de ANSES, se debe ingresar a la opción “Solicitud de Prestaciones” para posteriormente ir a “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores”. El sistema habilitará a seleccionar los periodos a cancelar y generará un Volante Electrónico de Pago (VEP). Una vez realizado el pago, el mes quedará acreditado de forma automática. También existe la posibilidad de solicitar un turno y acercarse a una oficina de ANSES para recibir asesoramiento personalizado.