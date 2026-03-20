La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una ayuda económica mensual destinada a los trabajadores formales que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad. Este programa se llama Prestación por Desempleo y los pagos de marzo se realizará desde este viernes 20 hasta el 30, organizados según la terminación del DNI de los beneficiarios. Para acceder, se debe contar con una serie de requisitos. La Prestación por Desempleo está disponible para trabajadores despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por razones externas, siempre que estén contemplados en la legislación vigente. En este sentido, quienes estén bajo el régimen del monotributo o hayan sido despedidos en trabajo no registrado quedan automáticamente excluidos del beneficio. Los requisitos varían según el tipo de vínculo laboral previo: El monto equivale al 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, ese cálculo tiene límites: el mínimo es de $ 176.200 y el máximo de $ 352.400, valores actualizados en marzo de 2026 en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. En cuanto a la duración, la prestación se paga en cuotas mensuales que pueden ir de 2 a 12 meses según los aportes acumulados. En el caso de personas mayores de 45 años, el período se extiende 6 meses adicionales, reconociendo la dificultad que ese grupo enfrenta para reinsertarse en el mercado laboral. Cabe destacar que durante el período en que se cobra la prestación, los titulares acceden al régimen de asignaciones familiares del SUAF, pero no pueden cobrar simultáneamente la Asignación Universal por Hijo ni la Asignación por Embarazo. El trámite puede hacerse de forma virtual o presencial. Para hacerlo online hay que seguir estos pasos: Una vez aprobado el trámite, ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social donde se acredita el dinero. El primer cobro se realiza por ventanilla bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos. Los pagos comenzaron este viernes 20 de marzo. Las fechas de pago son según DNI: