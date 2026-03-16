Cada año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda una ayuda escolar a las familias con hijos de entre 4 a 18 años. De esta forma, busca dar una asistencia para afrontar gastos de útiles escolares apenas arranca el ciclo lectivo. El monto, que permanece congelado desde 2024, es de $ 85.000 por hijo (compuesto por $55.672 de base y $29.328 de refuerzo), y se paga a partir de marzo a quienes llenaron el formulario hasta el 31 de diciembre del año anterior, en el que certifican la escolaridad. Debido a que el monto es por hijo, algunas familias podrán recibir más de $ 500.000 en este inicio de clases. Los topes de ingreso vigentes, hasta marzo, son de $ 5.445.190 para el grupo familiar. En el caso de hijos con discapacidad, no existen límites de ingresos para este beneficio. Con el monto de la asignación familiar más lo que recibirán por la Ayuda Escolar, los beneficiarios cobrarán lo siguiente, según sea el caso: Es importante destacar que en algunas provincias y localidades los beneficiarios del SUAF pueden recibir un monto adicional por “zona desfavorable”. Sin embargo, este plus solo se acredita a través de entidades bancarias, por lo que quienes cobren mediante billeteras virtuales no recibirán este extra. Para estos casos, el monto de la ayuda escolar puede ascender a $ 92.877 y $ 110.967. Los beneficiarios de la Ayuda Escolar ANSES reciben el pago automáticamente en marzo, siempre que presenten oportunamente el Certificado Escolar del menor, es decir, antes del 31 de diciembre del año anterior. Para saber si cobrás la Ayuda Escolar ANSES es necesario ir a Mi Anses, dentro de la sección Mis Asignaciones, y verificar si sos beneficiario o no. Si el certificado no se encuentra registrado en el sistema, no recibirás el monto ahora en marzo y deberás gestionar la asignación en mi ANSES o en una oficina del organismo. El beneficio se aplica a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años que asistan a nivel inicial, primario o secundario. No corresponde para carreras terciarias o universitarias. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que estén inscriptos en una institución educativa o en un programa de rehabilitación con maestros matriculados. Los beneficiarios que pueden acceder a este pago extra son: