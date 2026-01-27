El salario mínimo tendrá un nuevo aumento en febrero 2026 . Tras el fracaso de la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde no se alcanzó un acuerdo, el Gobierno oficializó de forma unilateral una nueva serie de incrementos para el ingreso básico.

Mediante la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La misma se publicó tras la falta de acuerdo entre el Gobierno, empresarios y trabajadores en la reunión del pasado 26 de noviembre.

Aumenta el salario mínimo: a cuánto sube en febrero 2026

De acuerdo a esta escala, en febrero 2026 el salario mínimo alcanzará los $ 346.800.

Cabe señalar que, en la práctica, el salario mínimo afecta principalmente al monto de la Prestación por Desempleo y otras asistencias sociales, cuyos topes también se actualizarán.

Con este aumento, el monto mínimo de la Prestación por Desempleo alcanzará los $ 173.400 y el monto máximo los $ 346.800.

Salario mínimo: a cuánto sube el resto del año

Según las escalas fijadas por el Gobierno por decreto, el calendario de aumentos para el salario mínimo sigue del siguiente modo:

Febrero 2026: $ 346.800 ;

Marzo 2026: $ 352.400 ;

Abril 2026: $ 357.800 ;

Mayo 2026: $ 363.000 ;

Junio 2026: $ 367.800 ;

Julio 2026: $ 372.400 ;

Agosto 2026: $ 376.600.

La suba del Salario Mínimo afecta a “todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 y sus modificatorias”.

Además, también se considera a los trabajadores jornalizados, que cobrarán el SMVM “en su debida proporción”, calculado por hora.