La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un incremento del 2,9% en el mes de abril, establecido por la fórmula de actualización por inflación del INDEC. Con la suba del 2,9% para las prestaciones sociales que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $ 136.666. No obstante, el 20% del haber quedará retenido y se podrá cobrar mediante la presentación de la Libreta AUH. De este modo, el pago quedará de la siguiente manera: La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que para el mes de abril, y tal como se hace mensualmente, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se cobrará según la terminación del último número del DNI. En este sentido, los titulares de la AUH percibirán el pago de los haberes bajo el siguiente cronograma: En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó en qué fechas se pagarán los haberes para jubilados y pensionados en el mes de abril.