Después de dos años de subas, el mercado inmobiliario porteño empieza a mostrar señales de cambio. En algunos barrios de la Ciudad ya se registran caídas en el valor del metro cuadrado. Entre ellos aparecen Parque Patricios, Santa Rita y Parque Avellaneda. Según el último informe de Zonaprop, en febrero el precio medio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires subió 0,2% y se ubicó en u$s 2455. Aun así, en varios barrios ya se registran bajas. Un monoambiente promedio se ubica en torno a los u$s 108.000, mientras que un dos ambientes alcanza los u$s 129.000 y un tres ambientes ronda los u$s 178.000. Las bajas se dieron sobre todo en barrios donde el mercado es más sensible al precio. Parque Patricios, Santa Rita y Parque Avellaneda aparecen entre los casos donde se registraron ajustes. También se suman zonas como San Telmo, Mataderos y Constitución. Según el informe, en febrero las bajas se dieron en 18 barrios, un número mayor al de meses anteriores. En el último año, las caídas fueron menos y aparecen en algunos puntos de la Ciudad, como Constitución, San Nicolás, La Boca, Parque Patricios y Retiro. En dos casos la tendencia se repite. Constitución y Parque Patricios muestran caídas tanto en el último mes como en los últimos 12 meses. Al mismo tiempo, hay barrios donde los precios se mantuvieron en alza durante febrero, como Agronomía, Montserrat, Floresta y Versalles. La diferencia de valores entre zonas, de todos modos, se mantiene. Puerto Madero continúa con los precios más altos de la Ciudad, con valores en torno a los u$s 6150 por metro cuadrado. También se ubican entre los más caros Núñez y Palermo. En el otro extremo, Lugano se mantiene entre los más accesibles, con precios alrededor de los u$s 1100/m². También aparecen Nueva Pompeya, en torno a los u$s 1480/m², y La Boca, cerca de los u$s 1550/m². La demanda sigue concentrándose en determinados barrios de la Ciudad. Palermo, Núñez y Belgrano se mantienen entre los más elegidos. Son barrios donde los precios se mantienen en niveles altos y con mayor estabilidad. Palermo se ubica cerca de los u$s 3380 por metro cuadrado, Núñez ronda los u$s 3400/m² y Belgrano se mantiene en torno a los u$s 3300/m². También son zonas con una amplia oferta y donde siguen apareciendo nuevos proyectos. En estos barrios, un dos ambientes puede ubicarse por encima de los u$s 130.000, mientras que un tres ambientes supera los u$s 170.000, en línea con los valores promedio de la Ciudad. Más atrás aparecen zonas como Colegiales, Villa Urquiza y Saavedra, que en los últimos años ganaron lugar dentro de las búsquedas. En estos casos, los valores se ubican por debajo de los barrios más caros, pero por encima del promedio porteño, con precios que se mueven entre los u$s 2000 y u$s 2600 por metro cuadrado.