Los tres diputados del peronismo tucumano que responden a Osvaldo Jaldo respaldaron el veto

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Mientras se discute en el Congreso la eliminación de las PASO, el calendario electoral de 2027 comenzó a tomar forma. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se convirtió en el primer mandatario provincial en oficializar el desdoblamiento de las elecciones locales al firmar un decreto que convoca a votar el 9 de mayo del 2027 para elegir gobernador y legisladores provinciales.

En este sentido, el gobernador anunció la medida ayer por la tarde, al publicarse el decreto.

En conferencia de prensa, Jaldo rechazó que la decisión responda a una estrategia política y aseguró que mantiene el mismo criterio aplicado en los últimos procesos electorales.

“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones o conveniencias, es totalmente falso. Lo que hoy vamos a afirmar no es otra cosa que lo que se hizo en 2019 para las elecciones de la provincia y lo que se hizo en 2023 para elegir autoridades. En 2027 se va exactamente en el mismo mes en que se realizaron las anteriores”, afirmó.

El mandatario buscará competir por un segundo mandato al frente de Tucumán. Antes fue vicegobernador en dos oportunidades y asumió la conducción del Ejecutivo provincial cuando Juan Manzur dejó el cargo para convertirse en jefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.

Jaldo junto al presidente Alberto Fernández y Juan Manzur, cuando eraq jefe de Gabinete, en un acto en Casa Rosada.

Jaldo y Manzur son los dos hombres fuertes del peronismo tucumano, el segundo más alineado hoy con la conducción nacional del movimiento.

En este sentido, durante la conferencia de prensa, el mandatario volvió a cuestionar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una postura que también sostiene el bloque Independencia en el Congreso.

“Nosotros estamos en contra de sacar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede clara cuál es la posición del bloque Independencia, lo que dijimos la vez pasada no lo hemos cambiado bajo ningún punto de vista”, sostuvo.

El anuncio abrió el primer cruce con La Libertad Avanza. El diputado nacional por Tucumán Federico Pelli cuestionó el desdoblamiento, pero Jaldo rechazó las críticas y aseguró que el cronograma electoral de la provincia no sufrió modificaciones.

“Las elecciones nacionales y provinciales nunca fueron juntas. Quizás porque ellos no están seguido en Tucumán, no saben o no se enteran. Nunca las elecciones nacionales coincidieron con las provinciales”, respondió.

El gobernador insistió en que la convocatoria para el 9 de mayo mantiene el esquema aplicado en los últimos comicios provinciales.

“No es que nosotros las estamos separando. Tampoco las estamos adelantando. Estamos cumpliendo con el 2019, con el 2023 y para el 2027 estamos haciendo lo mismo”, afirmó.

Además, el mandatario desestimó que la decisión busque evitar una competencia con La Libertad Avanza: “Eso de tenerles miedo es una exageración”.