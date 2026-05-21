La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció que las fuerzas federales aún no recibieron la recomposición salarial completa que considera necesaria.

En una entrevista con TN, la funcionaria precisó los números y defendió el compromiso del Poder Ejecutivo.

“Nosotros venimos hablando de un 24-25% de recomposición necesaria“, afirmó Monteoliva. Y agregó: “ Hasta finales de abril, esa recomposición logró cubrir un 10%. Todavía falta ”.

La ministra detalló que ese 10% se alcanzó con ajustes ya aprobados más un bono de $ 40.000. “El bono no está contado en ese porcentaje”, aclaró, al describir los incrementos que las fuerzas percibieron en lo que va del año.

Aumento para las fuerzas de seguridad: cuándo será el próximo ajuste

Frente a la consulta de cuándo llegaría el resto del aumento, Monteoliva fue taxativa: "Yo no puedo comprometerme en una fecha o en un mes, en un día, en una hora, porque no lo sé“.

Sin embargo, insistió en que “el compromiso de dar una respuesta es firme y es serio”.

La funcionaria vinculó el tema con las restricciones presupuestarias del equipo económico. "Permanentemente estamos trabajando con los equipos económicos de cada uno de los ministerios“, señaló, y reconoció que no existe un compromiso de fecha cerrada porque el contexto de recortes condiciona los tiempos.

Aún así, aseguró que la recomposición “es una prioridad del presidente, es una prioridad de todos”. Monteoliva subrayó que el tema fue tratado “en reiteradas oportunidades” con el presidente Javier Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad Nacional, encargada de llevar a cabo los controles migratorio de la Agencia Nacional Migratoria. Seguridad Nacional

La novedad sobre la cobertura de salud para el personal de Gendarmería y Prefectura

Junto al debate salarial, Monteoliva anunció un avance concreto en materia de obra social. Informó que la cobertura de salud de Gendarmería y Prefectura fue adjudicada a Medicus tras un proceso de licitación. La medida alcanza a personal activo, grupo familiar y retirados.

“Hace 10 días, luego de un proceso de licitación muy minucioso y responsable, se logró adjudicar a Medicus la prestación en salud para Gendarmería y Prefectura”, detalló. Según la funcionaria, quedan pendientes PSA, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal.

Por otro lado, la ministra presentó datos de seguridad que calificó como positivos. Reveló que en el primer trimestre de 2026 los homicidios bajaron un 18% respecto del mismo período del año anterior, lo que equivale a 88 muertes menos.

“88 homicidios menos, es decir, 88 vidas. En términos de vidas, es importante contabilizarlo”, expresó. Monteoliva precisó además que la tasa de homicidios de Argentina en 2025 fue de 3,6 cada 100 mil habitantes, contra 4,4 cuando la gestión comenzó en diciembre de 2023.