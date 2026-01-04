El presidente Javier Milei se pronunció anoche sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos con un extenso mensaje publicado en la red social X, en el que celebró la caída del mandatario venezolano y apuntó con dureza contra la izquierda regional e internacional. En su posteo, el jefe de Estado argentino sostuvo que los festejos en Venezuela y las reacciones en redes sociales expusieron, a su juicio, una “contradicción” del progresismo.

“Veo en todos lados a venezolanos festejando la caída del dictador narcoterrorista Maduro, pero también veo a todos los comunistas que viven en democracias occidentales llorando por el innegable fracaso de su ideología”, escribió Milei. En ese marco, acusó a sectores de izquierda de proclamarse defensores de la democracia mientras, según afirmó, “lloran cuando cae un dictador”.

El Presidente también vinculó la situación venezolana con un balance crítico del chavismo y del gobierno de Maduro. Afirmó que el exmandatario “dejó al 90% de los venezolanos en la pobreza” y que su gestión provocó el éxodo de “8 millones de personas” que, según el texto, abandonaron el país para escapar de la crisis económica y social. Además, sostuvo que Maduro “se robó las elecciones” para mantenerse en el poder.

En otro tramo del mensaje, Milei mencionó el caso de Nahuel Gallo, a quien definió como “un ciudadano argentino” que, según escribió, fue secuestrado por el gobierno venezolano y permanece desaparecido. Ese punto fue utilizado por el Presidente para reforzar su crítica al chavismo y para justificar su alineamiento con la ofensiva estadounidense.

El posteo también incluyó una defensa explícita de su propia política exterior y una respuesta a las críticas que recibió desde sectores opositores. “Los cipayos somos nosotros, los que defendemos a los argentinos, los que defendemos a la libertad y a la democracia”, afirmó, antes de advertir que su gobierno no tolerará más lo que definió como “psicopateadas” de quienes, según su visión, “arruinaron no sólo a nuestro país, sino a toda la región”.

El mensaje cerró con una consigna política que Milei repitió en distintas ocasiones desde que asumió la presidencia. “Venezuela celebra. Venezuela es libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza”, escribió, antes de concluir con su ya habitual arenga: “Viva la libertad, carajo”.