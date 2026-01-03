Hasta dónde puede avanzar la ofensiva de Trump: los planes de intervención militar que evaluó Milei
La captura de Maduro tras un inédito bombardeo de Estados Unidos en suelo latinoamericano sacudió el tablero regional. En el Gobierno justificaron la operación frente a las críticas de otros países. Las primeras medidas que dispuso la Argentina
