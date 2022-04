Energía para todos, pero con aumentos de luz y gas en industria y comercio: cuánto suben los costos

Si durante marzo y los primeros días de abril la preocupación de los agentes económicos fue un probable faltante de energía en el invierno, la duda hoy parece estar despejada y la disponibilidad, asegurada . El problema pasó a ser de costos .

La industria empezará a pagar más caro el gas y la electricidad , mientras el Gobierno se prepara para un fenomenal crecimiento de los subsidios originado por la crisis energética mundial. Las subvenciones del Estado pueden trepar al equivalente en pesos a u$s 18.000 millones este año, de acuerdo a las proyecciones de empresas privadas reguladas del sector.

Después de los acuerdos con Bolivia y Brasil para garantizar una mayor importación de gas natural y de energía eléctrica, los técnicos del oficialismo creen que hay pocas chances de que existan cortes a las industrias y las estaciones de GNC durante los días más fríos del año, aunque saben que es "paso a paso" y depende de externalidades.

Guzmán y Daniel Scioli con el ministro de Energía de Brasil

Si no hay una seguidilla de días con temperaturas menores a 5° en junio y julio y si llueve lo suficiente en Brasil se podrán evitar las restricciones. El Plan Gas ofrece un respaldo de producción local, que será en el invierno un 6% mayor que el año pasado, según los cálculos del Gobierno.

Costo de gas en las industrias

Pero al mismo tiempo, l as grandes industrias que todavía no contrataron el gas que necesitarán entre mayo de este año y abril del próximo verán un salto sideral en sus costos .

Aunque representan solo un 3% del total de las fábricas que deben comprar en el mercado mayorista, casi todas están en el norte del país y requieren el gas para actividades productivas como la zafra, por ejemplo.

En ese sentido, este sábado la Secretaría de Energía comandó una reunión de urgencia con 48 representantes de las comercializadoras de gas como Albanesi, Trafigura, Camuzzi, MetroEnergía, Naturgy, Gasener, Gas Meridional, Compañía Mega, San Atanasio Energía y Energy Traders, entre otros.

Allí, los empresarios remarcaron que la estrategia comercial de algunas industrias de esperar hasta el último momento para cerrar los contratos generó que los precios en el mercado spot salten hasta los 14 dólares por millón de BTU, como publicó el portal EconoJournal.

La semana pasada, por caso, funcionarios de Córdoba visitaron los despachos oficiales por los problemas que manifestaban los industriales de la provincia, y el Gobierno contestó que se trató de una mala planificación de la comercializadora Energy Traders, que vendió el gas sin respaldo físico.

Ariel Kogan, asesor energético de la Presidencia, explicó que las productoras del gas ya cerraron sus contratos con la inmensa mayoría de los clientes a precios que van desde los u$s 3,51 a los u$s 4,90 por millón de BTU en promedio anual, y en contadas excepciones el precio llegó a u$s 5,50 promedio anual.

En invierno, el costo es un 25% al promedio, y en verano un 17,5% menor. Como contó El Cronista hace dos semanas, estos valores implican saltos de entre 25% y 30% en el promedio anual respecto a lo negociado en 2021, para el caso de quienes eligieron pactar por 12 meses.

El aumento en el gas no es la única preocupación de la industria. Desde el 1 de junio, en base a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), unas 6400 industrias y comercios categorizados como "Grandes Usuarios del Distribuidor" (GUDI) de energía eléctrica volverán a pagar el costo pleno de la electricidad, sin subsidio alguno .