Amplían el Plan Gas para cuidar al dólar en 2022

La Secretaría de Energía adjudicó esta semana la ronda 3 del Plan Gas a tres petroleras (Pampa Energía, Tecpetrol y Pluspetrol), como anticipó la semana pasada El Cronista.

Son 3 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) nuevos a un precio promedio de 3,43 dólares por millón de BTU, que empezarán a entrar en los gasoductos que salen desde la Cuenca Neuquina -donde está ubicada la formación Vaca Muerta- a partir de mayo 2022.

Esto, según los cálculos oficiales, permitirá un ahorro de 220 millones de dólares en importaciones de energía (en relación a lo que costaría comprar en el exterior combustibles líquidos o gas licuado, que rondan los u$s 17 por millón de BTU).

También el Tesoro tendrá un ahorro por el equivalente a unos u$s 175 millones de costo fiscal (menores subsidios para cubrir la brecha entre el costo de la energía y las tarifas que pagan los usuarios).

Darío Martínez, secretario de Energía

De acuerdo a lo que comunicó la cartera que conduce Darío Martínez, se logró que las empresas saturen la capacidad de transporte actual .

Como consecuencia, el Gobierno deberá apurar después de las elecciones el llamado a licitación para construir el Gasoducto Néstor Kirchner , que saldrá desde Tratayén, en las inmediaciones de los yacimientos más productivos de Vaca Muerta.

Con la firma de la Resolución 1091/2021, Martinez adjudicó volúmenes de gas natural adicionales a los ya comprometidos en el Plan Gas; en esta ocasión, para el trienio 2022-2024.

El Plan Gas tiene como incentivo que se garantiza a las petroleras demanda en condiciones firmes y estabilidad de precios al menos hasta 2024

Los 3 MMm3/d se suman a los 67,4 millones de m3 diarios que están como base del Plan Gas los 365 días del año, y puntualmente en el invierno también a los 7,1 MMm3/d adicionales para ese período.

En los meses más fríos, el total contratado para distribuidoras y Cammesa es de 77,5 MMm3/d. Si se agrega al resto de la demanda, los contratos en firme para el mercado interno llegan a los 110,7 MMm3/d .

Las petroleras cobrarán en pesos hasta 2024 el equivalente a un promedio cercano a los 3,50 dólares por millón de BTU, aunque la demanda pague menos de u$s 2 por el gas natural que llega a sus domicilios

Por fuera están los volúmenes interrumpibles y de exportación de gas a Chile, Brasil y Uruguay.

El secretario de Energía expresó que "ratificar este camino de previsibilidad, competencia por precio y estabilidad en las reglas , permite que las empresas programen, inviertan y multipliquen la producción, la actividad y los puestos de trabajo".

La Resolución 1091/21 adjudicó 2 MMm3/d a Pampa Energía a un precio de u$s 3,347 el millón de BTU; 300.000 metros cúbicos diarios a Pluspetrol por u$s 3,594 y 700.000 m3/d a Tecpetrol por u$s 3,618.

Finalmente, Darío Martinez afirmó que "con la construcción de la primera etapa del sistema de Gasoductos Transport.Ar , que incluye el tramo del nuevo Gasoducto Nestor Kirchner hasta Salliqueló, tendremos el gran desafío de producir 24 millones de m3 diarios nuevos de gas argentino para seguir sustituyendo importaciones".

Pampa Energía destacó que su compromiso de inyección aumenta a 11 millones de m3/día para los períodos invernales 2022-2024 y a 9 millones de m3/día para los períodos estivales 2022-2024.



La empresa de Marcelo Mindlin destinará 300 millones de dólares de inversiones durante los cuatro años de vigencia del Plan Gas.Ar .

Esta inversión, en adición a los u$s 220 millones que se destinarán al cierre del ciclo combinado de la Central Termoeléctrica Ensenada Barragán, forman parte del plan de Pampa Energía de focalizar sus inversiones en la generación de energía y en la exploración y producción de gas.