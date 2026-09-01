La Iglesia presiona al Gobierno por el endeudamiento de las familias: “No pueden decir ‘que se arreglen’” (Fuente: NA/Hugo Villalobos).

En esta noticia Debate por la mora bancaria familiar

La Iglesia se pronunció sobre el actual debate en torno al endeudamiento que las familias argentinas y le hizo un claro pedido al Gobierno nacional, que se mantiene en su línea de no intervenir en el tema ya que se trata de un “acuerdo entre privados”.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, aseveró que se trata de una situación que la gestión de Javier Milei no puede desatender. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo.

Consideró que la mayoría de los individuos se endeudan para poder cubrir sus necesidades básicas y dijo: “Ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.

Luego en declaraciones radiales, Colombo comparó la problemática económica con la ludopatía que padecen muchos jóvenes. “Tuvimos una intervención muy fuerte cuando peleábamos por la ludopatía online, un tema muy parecido, en el efecto, al menos, con familias que se endeudaban por la adicción al juego. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, indicó y precisó: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

Colombo es parte de la delegación que organiza la visita del papa León XIV con el Gobierno.

Para concluir, sostuvo: “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”.

Debate por la mora bancaria familiar

La mora bancaria familiar alcanzó el 12,8% en junio de este año, pero en las billeteras el número llegó al 30,1%, superando así el pico del 27,1% registrado durante la pandemia de covid-19 en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas están en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores, según el informe del CEPA con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU).

El planteo de la Iglesia ocurre en medio de la discusión entre el oficialismo y la oposición respecto del crecimiento de la morosidad. La administración libertaria afirmó que se trata de un problema entre particulares mientras que distintos sectores opositores colocan el acento en cómo el endeudamiento impacta en las dinámicas familiares.