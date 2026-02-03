La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró 2025 con un acuerdo paritario con las cámaras empresarias que le asegura a los empleados mercantiles sumas fijas entre diciembre del año pasado y marzo de 2026.

El entendimiento fija las escalas salariales del sector mercantil para el período mencionado y brinda previsibilidad a los trabajadores, al definir no solo los montos a percibir mes a mes, sino también el impacto que tendrán estos incrementos en adicionales, antigüedad y otros conceptos convencionales.

Para el primer trimestre de 2026 , el acuerdo prevé el pago de un bono confirmado de $ 100.000 no remunerativo hasta marzo. En abril, este refuerzo económico se incorporará a las escalas salariales en su valor nominal.

¿A qué trabajadores alcanza el acuerdo paritario de comercio?

La actualización salarial rige para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto incluye a los trabajadores de los sectores de Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares Generales, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores.

Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas, respetando la estructura vigente del convenio colectivo.

Empleados de comercio: cómo quedan las escalas salariales por categoría en febrero 2026

Con el acuerdo, la escala salarial para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $ 1.155.795

Categoría B: $ 1.158.852

Categoría C: $ 1.169.560

Administrativos

Categoría A: $ 1.167.268

Categoría B: $ 1.171.860

Categoría C: $ 1.176.448

Categoría D: $ 1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $ 1.218.519

Empleados de comercio: cuánto cobran en febrero 2026 junto con el aumento confirmado.

Cajeros

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.176.448

Categoría C: $ 1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.178.740

Categoría C: $ 1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $ 1.180.274

Categoría B: $ 1.194.041

Vendedores

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.194.044

Categoría C: $ 1.201.690

Categoría D: $ 1.218.519

Vale destacar que también hay que tener en cuenta la antigüedad del trabajador, concepto que incrementa un 1% más de sueldo por cada año trabajado. Se trata de porcentaje que se aplica a los montos remunerativos y no remunerativos, tal como sucede con la suma fija de este acuerdo.