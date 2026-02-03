En esta noticia

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró 2025 con un acuerdo paritario con las cámaras empresarias que le asegura a los empleados mercantiles sumas fijas entre diciembre del año pasado y marzo de 2026.

El entendimiento fija las escalas salariales del sector mercantil para el período mencionado y brinda previsibilidad a los trabajadores, al definir no solo los montos a percibir mes a mes, sino también el impacto que tendrán estos incrementos en adicionales, antigüedad y otros conceptos convencionales.

Para el primer trimestre de 2026, el acuerdo prevé el pago de un bono confirmado de $ 100.000 no remunerativo hasta marzo. En abril, este refuerzo económico se incorporará a las escalas salariales en su valor nominal.

Salarios.Paritarias UOCRA con nuevo aumento: cuánto cobro en febrero 2026 y cómo quedan las escalas
Nuevo piso.Paritarias: un gremio rompió el cepo, consiguió un 20% de aumento y cobrará más de $2 millones

¿A qué trabajadores alcanza el acuerdo paritario de comercio?

La actualización salarial rige para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto incluye a los trabajadores de los sectores de Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares Generales, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores.

Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas, respetando la estructura vigente del convenio colectivo.

Empleados de comercio: cómo quedan las escalas salariales por categoría en febrero 2026

Con el acuerdo, la escala salarial para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera:

Maestranza

  • Categoría A: $ 1.155.795
  • Categoría B: $ 1.158.852
  • Categoría C: $ 1.169.560

Administrativos

  • Categoría A: $ 1.167.268
  • Categoría B: $ 1.171.860
  • Categoría C: $ 1.176.448
  • Categoría D: $ 1.190.218
  • Categoría E: $1.201.690
  • Categoría F: $ 1.218.519
Empleados de comercio: cuánto cobran en febrero 2026 junto con el aumento confirmado.
Empleados de comercio: cuánto cobran en febrero 2026 junto con el aumento confirmado.

Cajeros

  • Categoría A: $ 1.171.091
  • Categoría B: $ 1.176.448
  • Categoría C: $ 1.183.333

Auxiliares

  • Categoría A: $ 1.171.091
  • Categoría B: $ 1.178.740
  • Categoría C: $ 1.203.985

Auxiliares especializados

  • Categoría A: $ 1.180.274
  • Categoría B: $ 1.194.041

Vendedores

  • Categoría A: $ 1.171.091
  • Categoría B: $ 1.194.044
  • Categoría C: $ 1.201.690
  • Categoría D: $ 1.218.519

Vale destacar que también hay que tener en cuenta la antigüedad del trabajador, concepto que incrementa un 1% más de sueldo por cada año trabajado. Se trata de porcentaje que se aplica a los montos remunerativos y no remunerativos, tal como sucede con la suma fija de este acuerdo.