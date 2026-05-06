La transformación digital dejó de ser una mejora interna para convertirse en una plataforma de nuevos negocios. Bancos que se reconvierten en infraestructura para terceros, telcos que suman ciberseguridad y empresas que democratizan la inteligencia artificial muestran una misma tendencia: la tecnología gana peso en el modelo de negocio. Banco Coinag aparece como un caso de reconversión. La entidad inició hace siete años un proceso que la llevó a cambiar su modelo. “Entendíamos que la banca del futuro no pasa por tamaño, sino por entender a quien tenés enfrente”, planteó Agustín Ferranti, gerente de Transformación Digital de Banco Coinag. El banco avanzó hacia un esquema de banking as a service, con APIs que permiten a sus clientes embeber soluciones bancarias dentro de sus plataformas. La lógica, explicó Ferranti, es sentarse con cada empresa, entender su negocio y construir la infraestructura que necesita. Coinag trabaja con dos ramas. Por un lado, el sector productivo y las pymes, que demandan infraestructura bancaria flexible. Por otro, el ecosistema digital, donde presta servicios a fintech, alycs y exchanges. En ese camino, la entidad desarrolló una alianza con Binance. Uno de los proyectos que busca impulsar es la tokenización de activos reales, con foco en propiedades. La iniciativa apunta a facilitar la tokenización de activos inmobiliarios para desarrolladoras, un mercado en el que la infraestructura bancaria puede convertirse en soporte para nuevos modelos de inversión. Para Ferranti, la transformación tecnológica requiere una discusión cultural previa. “La mayor barrera fue cultural”, señaló. El desafío fue mostrar internamente que aquello que había llevado al banco hasta cierto punto no alcanzaba para la etapa siguiente. La clave fue digitalizar sin perder cercanía: ser invisible cuando todo funciona, pero estar presente cuando aparece un problema. La infraestructura trae nuevas exigencias. En un entorno en el que las empresas se conectan, comparten datos y montan servicios sobre terceros, la ciberseguridad empieza a ocupar un lugar central. “Cada vez es más fundamental la seguridad”, sostuvo Gustavo Vidal, CCO de Metrotel. El ejecutivo advirtió que las posibilidades de intrusión crecen a medida que las compañías conectan más dispositivos. En industrias, marcó, el impacto puede exceder el plano informático: un ataque puede derivar en parada de planta o daño reputacional. Metrotel desarrolló una oferta de ciberseguridad para sus clientes, con foco en identificación de vulnerabilidades, pruebas de penetración y mitigación. Vidal también puso el foco en el factor humano: “El principal factor de riesgo está entre la silla y el teclado”, resumió. Francisco Ruiz Luque, co-founder de Beconnected, planteó que la seguridad debe mirarse desde la experiencia del cliente. La compañía integró una VPN a su eSIM para que el servicio funcione de manera invisible, especialmente en destinos con restricciones de acceso. La otra capa es la inteligencia artificial. Para Fabián Díaz Segovia, sr. mánager Multicloud Híbrida de Personal Tech, la IA generativa puso el tema en agenda. Su impacto va más allá de comprar software: modifica procesos, datos y decisiones. En Personal, la adopción interna combina bots, agentes y herramientas para que los colaboradores creen soluciones. Más del 10% de la organización ya participa en actividades vinculadas con IA.