Los empleados de Comercio cobrarán sus salarios de febrero con aumento y bono tras las discusiones paritarias entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Cuánto cobran los empleados de Comercio

El acuerdo paritario fue firmado el pasado 5 de diciembre y define los ingresos de los trabajadores mercantiles para enero, febrero y marzo del corriente año. De esta manera, se acordó el pago de una suma de $ 60.000 mensuales hasta marzo. En la misma línea, continuará la suma de $ 40.000 que se abonará hasta marzo.

En abril, ambos conceptos (en total $ 100.000) se incorporarán a las escalas salariales en su valor nominal.

Escala salarial empleados de comercio

Con el acuerdo, la escala salarial para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $ 1.155.795

Categoría B: $ 1.158.852

Categoría C: $ 1.169.560

Administrativos

Categoría A: $ 1.167.268

Categoría B: $ 1.171.860

Categoría C: $ 1.176.448

Categoría D: $ 1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $ 1.218.519

Cajeros

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.176.448

Categoría C: $ 1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.178.740

Categoría C: $ 1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $ 1.180.274

Categoría B: $ 1.194.041

Vendedores