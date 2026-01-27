Los empleados de Comercio cobrarán sus salarios de febrero con aumento y bono tras las discusiones paritarias entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.
Cuánto cobran los empleados de Comercio
El acuerdo paritario fue firmado el pasado 5 de diciembre y define los ingresos de los trabajadores mercantiles para enero, febrero y marzo del corriente año. De esta manera, se acordó el pago de una suma de $ 60.000 mensuales hasta marzo. En la misma línea, continuará la suma de $ 40.000 que se abonará hasta marzo.
En abril, ambos conceptos (en total $ 100.000) se incorporarán a las escalas salariales en su valor nominal.
Escala salarial empleados de comercio
Con el acuerdo, la escala salarial para los empleados de comercio quedó de la siguiente manera:
Maestranza
- Categoría A: $ 1.155.795
- Categoría B: $ 1.158.852
- Categoría C: $ 1.169.560
Administrativos
- Categoría A: $ 1.167.268
- Categoría B: $ 1.171.860
- Categoría C: $ 1.176.448
- Categoría D: $ 1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $ 1.218.519
Cajeros
- Categoría A: $ 1.171.091
- Categoría B: $ 1.176.448
- Categoría C: $ 1.183.333
Auxiliares
- Categoría A: $ 1.171.091
- Categoría B: $ 1.178.740
- Categoría C: $ 1.203.985
Auxiliares especializados
- Categoría A: $ 1.180.274
- Categoría B: $ 1.194.041
Vendedores
- Categoría A: $ 1.171.091
- Categoría B: $ 1.194.044
- Categoría C: $ 1.201.690
- Categoría D: $ 1.218.519