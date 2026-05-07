Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 7 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.704,9 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 13.49%, lo que indica un comportamiento inestable, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.25%. En las dos últimas sesiones, el Dólar bajó frente al peso colombiano. En los últimos 10 días el dólar mostró alta volatilidad, con alternancia casi diaria de alzas y bajas y sin días planos; el balance es prácticamente neutro, aunque los dos retrocesos finales sugieren un sesgo bajista al cierre. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere una creciente demanda de la moneda, lo que podría influir en decisiones económicas y en el mercado. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 7 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 370489.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 740979.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1852449.95 pesos colombianos.