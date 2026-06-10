Tras el cierre de un nuevo acuerdo paritario, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó una serie de aumentos escalonados en los salarios mínimos para las empleadas domésticas y el personal incluido en el régimen de la Ley N° 26.844. Lo hizo mediante la Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Establecieron una serie de incrementos progresivos que se aplicarán mensualmente entre abril y julio de 2026, con porcentajes que varían del 1,4% al 1,8%.

Además, se otorgará un bono del 50% respecto de marzo en el monto a liquidar en abril.

Nuevo aumento para empleadas domésticas: cómo quedan las escalas

Se estableció una suba del 1,8% de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas. El cálculo deberá ser realizado a partir de los sueldos mínimos fijados para marzo.

Las autoridades definieron “incorporar a los salarios básicos del mes de abril de 2026 el 50% de la suma no remunerativa acordada para el mes de marzo de 2026″. Asimismo, para las zonas desfavorables (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones) se deberá aplicar un adicional del 31% respecto al monto final de la categoría correspondiente.

De cuánto son los aumentos:

Para mayo, se estableció un nuevo aumento del 1,6%, el cual deberá ser calculado sobre los valores determinados en los meses previos. En el caso de junio, el incremento será del 1,5%, mientras que en julio representará el 1,4%, siempre sobre los salarios ya ajustados en los meses anteriores.

Los aumentos se aplicarán de forma mensual sobre la base de los salarios mínimos conformados del mes anterior (según corresponda por artículo), de la siguiente manera:

Abril 2026: incremento del 1,8% .

Mayo 2026: incremento del 1,6% .

Junio 2026: incremento del 1,5% .

Julio 2026: incremento del 1,4%

Empleadas domésticas: cuánto cobro en junio

Supervisores: con retiro, $ 4297,33 por hora y $ 536.080,78 al mes; sin retiro, $ 4683,64 por hora y $ 594.214,11 mensuales.

Personal para tareas específicas: con retiro, $ 4083,26 por hora y $ 499.868,28 al mes; sin retiro, $ 4453,26 por hora y $ 553.536,65 mensuales.

Caseros: salario mensual de $ 488.326,19 y $ 3862,18 por hora.

Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $ 3862,18 por hora y $ 488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $ 541.255,35 al mes.

Personal para tareas generales: con retiro, $ 3600,66 por hora y $ 441.729,02 mensuales; sin retiro, $ 3862,18 por hora y $ 488.326,19 al mes.

Cuánto cobrará el personal doméstico en julio