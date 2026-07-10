Ratificado por MinTrabajo: resultará obligatorio inscribir a las empleadas domésticas en la ARL para no afrontar sanciones.

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En virtud de la reforma laboral de 2025, el Gobierno ha enfatizado que la relación laboral con una trabajadora del servicio doméstico debe formalizarse mediante un contrato de trabajo, en vez de utilizar contratos por prestación de servicios, dado que dicha relación implica subordinación, cumplimiento de horarios y dependencia directa.

El Ministerio de Trabajo ha confirmado que en Colombia es imprescindible registrar a las empleadas domésticas en una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), como parte de las normativas vigentes para la formalización del empleo en los hogares. La intención de esta medida es asegurar la protección ante posibles accidentes o enfermedades que puedan surgir en el desempeño de sus funciones.

La exigencia es aplicable a aquellas personas que laboran en actividades de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería o conducción familiar, sin distinción de si sus jornadas son completas o por días. En todos los casos, la responsabilidad del registro recae directamente sobre el empleador.

Quién es responsable de afiliar a la empleada doméstica a la ARL

La afiliación a riesgos laborales cubre accidentes de trabajo y enfermedades laborales y es independiente del sistema de salud. Así, aunque la trabajadora esté afiliada al régimen subsidiado o sea beneficiaria de un familiar, el empleador tiene la responsabilidad de realizar el registro ante la ARL.

La legislación establece que toda persona que contrate servicio doméstico tiene la obligación de realizar la afiliación a la ARL desde el inicio de la relación laboral. Esta obligación permanece vigente incluso cuando la trabajadora presta sus servicios solo algunos días al mes o por jornadas parciales.

Qué pasa si no cumples esta obligación: multas y sanciones

El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas económicas e investigaciones administrativas por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), además de sanciones del Ministerio de Trabajo.

Si ocurre un accidente laboral y la trabajadora no está afiliada a una ARL, el empleador deberá asumir todos los costos médicos, tratamientos, incapacidades e incluso una eventual pensión por invalidez, conforme a lo establecido en la legislación laboral colombiana.

Ratificado por MinTrabajo: resultará obligatorio inscribir a las empleadas domésticas en la ARL para no afrontar sanciones.

Registros obligatorios que exige la ley

Las responsabilidades mencionadas forman parte de las iniciativas encaminadas a disminuir la informalidad y a robustecer la protección laboral en el ámbito del servicio doméstico en Colombia.

Asimismo, el empleador está obligado a asegurar el registro de la trabajadora doméstica en los adicionales componentes del sistema, además de la afiliación a la ARL: